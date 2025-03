Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, którą w mediach społecznościowych obserwuje ponad milion osób. Nikogo nie dziwi więc fakt, że gwiazda często dzieli się na Instagramie z obserwatorami nowymi wpisami i zdjęciami. Stało się tak również 26 marca, gdy Kożuchowska dodała zdjęcia z wypoczynku we Francji. To właśnie tam mieszka jej siostra Maja, którą odwiedziła.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska zdradza kulisy trudnego świata kobiet. Od nich dostała najwięcej szpil

Małgorzata Kożuchowska dodała zdjęcie z siostrą. "Jak dwie krople wody"

Przypomnijmy, że Maja Kożuchowska także działa w przestrzeni medialnej, jednak jako instagramerka. Siostra znanej aktorki mieszka na co dzień w Paryżu i właśnie z tej stolicy mody pochodzi najwięcej z jej wpisów. Końcem marca Kożuchowska postanowiła odwiedzić Maję i jak wiemy z ich InstaStories wybrały się wspólnie do regionu Prowansji. "Już dawno nie weszłam tak wysoko... Ale warto było się pomęczyć dla zdrowia i dla widoku!" - napisała pod udostępnionymi zdjęciami aktorka, pozując z siostrą na tle malowniczych, francuskich krajobrazów. Małgorzata nie musiała długo czekać, by pod fotografiami pojawiły się komentarze dotyczące jej podobieństwa do Mai oraz zachwalające wygląd obydwu pań. "Maja, jak dwie krople wody. Teraz widzę", "Genu nie wydłubiesz", "Wyglądacie super", "Pięknie dziewczyny" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Aktorzy powrócili na plan "Rodzinki.pl". Małgorzata Kożuchowska dodała z nimi takie zdjęcie

W lutym bieżącego roku aktorzy popularnej "Rodzinki.pl" powrócili po pięciu latach na plan zdjęciowych, by reaktywować serial z nowym sezonem. Część z nich pokusiła się nawet na publikację w mediach społecznościowych zdjęć zza kulis produkcji, by pokazać, jak w nowej odsłonie będzie wyglądała ulubiona seria wielu Polaków. Zrobiła tak też Kożuchowska, która na początku marca wrzuciła selfie wraz ze "starą bandą", jak ich sama nazwała. Na fotografii mogliśmy zobaczyć uśmiechniętych aktorów, którzy już przed laty pojawiali się w "Rodzince". Był to Tomasz Karolak (serialowy Ludwik Boski), Jacek Braciak (serialowy Marek), Agata Kulesza (serialowa Marysia) oraz Magdalena Stużyńska (serialowa Viola).