Weronika Ciechowska to córka aktorki Małgorzaty Potockiej i legendarnego muzyka rockowego Grzegorza Ciechowskiego, który zmarł w 2001 roku. U artysty wykryto tętniaka serca i mimo tego, że lekarze robili, co mogli, nie dało się go uratować. Po rozstaniu z Potocką Ciechowski związał się z Anną Skrobiszewską. W 2006 roku Weronika Ciechowska zawarła z nią ugodę, zgodnie z którą otrzymała po swoim tacie zachowek w wysokości 40 tys. zł. Skrobiszewska otrzymuje także regularnie tantiemy za dorobek artystyczny Ciechowskiego, które wynoszą około 400 tys. zł rocznie. Najstarsza córka artysty postanowiła zawalczyć o część z tych pieniędzy. Uważa, że należą jej się one tak samo jak pozostałej trójce dzieci Ciechowskiego, które są owocem jego związku ze Skrobiszewską. Właśnie zapadł wyrok sądu w tej sprawie.

Córka Grzegorza Ciechowskiego przegrała batalię sądową z żoną swojego ojca. Mówi o apelacji

Weronika Ciechowska w rozmowie z serwisem Plejada wyjaśniła, dlaczego postanowiła sprawy z żoną swojego ojca rozwiązywać w sądzie. Powiedziała, że partnerka Ciechowskiego podpisała z nią niekorzystną ugodę chwilę po jej 18. urodzinach, zgodnie z którą córka Ciechowskiego otrzymała 40 tys. zł zachowku. "Wykorzystała to, że żyłyśmy w bardzo dobrych relacjach, a ja nie chciałam chodzić z nią po sądach. Przez cały ten czas Anna żyje z przychodów z tantiem. Sąd uznał jednak, że ze względu na istniejący testament napisany przed operacją oraz ugodę mimo tego, że moralnie może to być interpretowane różnie, to wszystko należy się Annie" - wyjaśniła córka muzyka. Weronika Ciechowska uważa, że należy się jej także część kwoty z tantiem, które Skrobiszewska otrzymuje po Ciechowskim. Po długiej batalii sądowej sprawa została rozstrzygnięta na niekorzyść Ciechowskiej. Sąd uznał jej argumenty za bezzasadne, ale Weronika już planuje apelację.

Nie jestem zadowolona z wyroku sądu, ale chyba to nie dziwi. Jest bardzo prawdopodobne, że będziemy składać apelacje. (...) Walczyłam o 12,5 proc. z tantiem, które były wypłacone Annie Skrobiszewskiej od stycznia 2002 r., a było to ok. 8-9 mln zł przez te wszystkie lata. Mój tata miał czworo dzieci, które kochał tak samo, więc ja starałam się tylko o 12,5 proc. (ok. 900 tys. zł)

- podkreśliła w rozmowie z Plejadą.

Weronika Ciechowska wyjawiła, czy ma jakiekolwiek relacje z żoną Grzegorza Ciechowskiego

W trakcie wywiadu Weronika Ciechowska odpowiedziała także na pytanie dotyczące jej kontaktów z żoną jej ojca. Podkreśliła, że nie mają ze sobą kontaktu, a Anna Skrobiszewska izoluje się od bliskich. - Anna odsunęła się od bardzo wielu znajomych i całej rodziny, łącznie z siostrami i jej mamą. W pewnym momencie po prostu emocje opadają i chęci do negocjacji również - podsumowała Ciechowska.