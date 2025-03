Marek Czyż to dziennikarz, który zdobywał pierwsze doświadczenie zawodowe w Radiu Top. Później przez lata pracował także w Telewizji Polskiej. Ze stacji odszedł w 2016 roku. Po wielkiej rewolucji związanej ze zmianą władzy wrócił na Woronicza. Dziennikarz został gospodarzem formatu informacyjnego "19.30". Chociaż Marek Czyż raczej chroni swojej prywatności, to w jednym z wywiadów opowiedział o rodzinie. Wyjawił, jak zmieniło się jego życie po narodzinach córki Zuzanny.

Marek Czyż szczerze o córce. "Odkąd ona się urodziła..."

W 2009 roku Marek Czyż otworzył się na temat życia rodzinnego. Wspomniał o swojej córce Zuzannie.

"Dopóki nie było Zuzy na świecie, to dzieci traktowałem dość obojętnie. Ale odkąd ona się urodziła, to towarzyszy mi jedno uczucie… Strach! Poparty natręctwami. Przychodzą do głowy myśli, które są idiotyczne, nierealne, ale jednak przychodzą i siedzą w głowie. Typu: dziecko wyszło na spacer z koleżankami, ja po godzinie widzę je uprowadzone przez jakiegoś chama, bite i krzyczące: Tatusiu, ratuj!, a ja nie mogę" - przekazał Marek Czyż w rozmowie z portalem slaskie.naszemiasto.pl. Warto zauważyć, że córka prowadzącego "19.30" również jest dziennikarką i pracuje w Telewizji Polskiej. Widzowie mogą oglądać ją w programie "Mikrokosmosy" na antenie TVP3.

Marek Czyż w szczerym wyznaniu o rodzinie. Rzadko bywał w domu

W tym samym wywiadzie, którego Marek Czyż udzielił przed laty, dziennikarz wspomniał o swojej nieobecności w domu. Przez zobowiązania zawodowe często wyjeżdżał do Warszawy. "Gdy pracowałem w Warszawie, to przez większość tygodnia mnie nie było i trwało to przez dziewięć lat. Tata na weekend to kiepskie rozwiązanie, zwłaszcza gdy dziecko dorasta i taty potrzebuje. Jest jeszcze żona, która też potrzebuje jakiegoś oparcia" - powiedział. Rodzina jest bardzo ważna dla dziennikarza. "To są strasznie ważne rzeczy – na co dzień przez nas lekceważone, ale to one opisują jakość naszego życia" - przekazał Marek Czyż w rozmowie z portalem slaskie.naszemiasto.pl.