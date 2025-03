Klaudia El Dursi jest w zaawansowanej ciąży. Poprzednia prowadząca "Hotelu Paradise" nie zamierza jednak rezygnować z aktywności fizycznej. Ostatnio wybrała się na siłownię, w stroju, który wyeksponował widoczne już krągłości. Pod nagraniem z treningu zaroiło się od komentarzy zaniepokojonych fanów. "Czy takie ćwiczenia są dozwolone w ciąży?" - pisała jedna z obserwatorek. To jednak nie wszystko. Niektórzy przyczepili się do samej stylizacji. Część komentarzy była wyjątkowo nie na miejscu.

Zobacz wideo Wolą El Dursi od Zając? Edyta szczerze o odbiorze "Hotel Paradise 10"

Ewa Chodakowska zabrała głos w sprawie treningu w ciąży

Odpowiedź na pytanie postawione przez jedną z fanek El Dursi nie jest wcale taka oczywista. "Każda ciąża jest inna, dlatego trzeba do niej podejść indywidualnie. To lekarz prowadzący decyduje, czy można trenować w ciąży, tak jak trenowało się przed nią" - tłumaczyła Chodakowska w rozmowie z Plejadą. "Faktem jest, że ćwiczenia fizyczne mogą sprawić, że ciąża i poród będą łatwiejsze, a ryzyko (...) [skutków ubocznych - przyp. red.] mniejsze" - dodała. A co wy myślicie na ten temat? Nagranie z treningu znajdziecie na końcu artykułu.

Klaudia El Dursi przesadziła ze strojem? Fanki stają w jej obronie

Sporo emocji wywołał również odkryty brzuch El Dursi. Jeden z internautów zwrócił jej uwagę. "Mega, mega. Tylko po co to pokazywać? Czerpać radość z wychodzenia z domu z odkrytym brzuchem ciążowym tylko po to, żeby było go widać? Hmm, dziwna moda, na co dziwnie się patrzy. Czasami mam wrażenie, że kobiety/osoby, które mają wszystko, nie muszą już robić tak dziwnych rzeczy, żeby tylko było głośno na językach o nich. Ale widać mylę się cały czas" - skwitował. Pod jego komentarzem pojawiło się kilka odpowiedzi od sfrustrowanych kobiet. "Nie rozumiem tego typu komentarzy. Każdy robi, co mu się podoba. Pan w swoim stroju również może nie wszystkim się podobać", "Ale to chyba profil tej pani, prawda? Więc może wrzucać sobie, co tylko zechce, czy o czymś nie wiem? Pan nie musi rozumieć tej mody na nagi brzuch ciążowy. To jest piękny magiczny czas i chce się to ogłaszać codziennie światu, a że ta pani jest osobą publiczną, to to robi" - czytamy.