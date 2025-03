Marek Niedźwiecki już od 1982 roku był twarzą radiowej Trójki, w której prowadził takiej kultowe audycje jak: "Top wszech czasów", "Smooth Jazz Cafe" oraz popularną "Listę Przebojów Programu Trzeciego". Jego odejście ze stacji w 2020 roku zszokowało wielu słuchaczy, tym bardziej że było ono związane ze sporym skandalem. Przypomnijmy, Niedźwiecki pożegnał się z Trójką, gdy przebój Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów, co miało nie spodobać się środowisku związanym z PiS. Utwór miał bowiem nawiązywać do Jarosława Kaczyńskiego, który w czasie pandemii COVID-19 wybrał się w towarzystwie ochrony na groby bliskich, mimo iż cmentarze były wtedy zamknięte. Po pięciu latach od wielkiej afery Telewizja Polska przeprosiła dziennikarza.

Marek Niedźwiecki otrzymał przeprosiny z TVP. Pojawiło się oświadczenie

25 marca na stronie internetowej TVP Info pojawił się komunikat, w którym przeproszono Marka Niedźwieckiego. Co ciekawe, ich treść mogli usłyszeć radiowi słuchacze, gdyż stacja postanowiła je również wyemitować. TVP przeprasza w nich dziennikarza za "rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" i podkreśla, że "nie było żadnych podstaw faktycznych, by publikować takie informacje".

Tym samym TVP S.A. w likwidacji przeprasza za naruszenie dóbr osobistych pana Marka Niedźwieckiego, w tym w szczególności jego dobrego imienia

- podkreślono dalej w oświadczeniu. Przeprosiny zostały opublikowane ze względu na przegrany procesu sądowy.

Za Markiem Niedźwieckim wstawiły się rzesze celebrytów. Artyści masowo bojkotowali Trójkę

W trakcie afery dziennikarz muzyczny nie był zostawiony sam sobie, a jego decyzję o odejściu z Trójki i bojkocie stacji poparło wiele polskich gwiazd, w tym m.in. Dawid Podsiadło, Piotr Kraśko, Monika Olejnik i Natalia Szroeder. Wymowny wpis na temat sytuacji w Trójce wstawiła też wtedy Katarzyna Nosowska, która podkreśliła, że nie chce, by na antenie tego radia emitowano jej piosenki. "Czy byliście kiedyś z wizytą w miejscowości, która latem tętni życiem - po sezonie? Jest opustoszała, cicha, tylko wiatr bawi się, rozdmuchując kupki rudych liści, tańczy z foliową torebką na ścieżce prowadzącej do zabitej deskami lodziarni. To miejsce, w którym każdy zakątek przetrzymuje wspomnienia z lata - burą jesienią - tylko zasmuca. Radiowa Trójka jest dla mnie teraz jak ten kurort po sezonie... Niech nasze piosenki zabrzmią w niej, dopiero gdy znów przyjdzie lato" - przekazała artystka.