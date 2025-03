Jak pamiętamy, pod koniec roku Maciej Pela udzielił osobistego wywiadu dla "Dzień dobry TVN", w którym potwierdził rozstanie z Agnieszką Kaczorowską. Rozmowa była szeroko komentowana przez gwiazdy. Wśród nich znalazła się Olga Frycz, która otwarcie stanęła po stronie tancerza. "Trzymaj się. I tylko nie daj sobie wmówić, że jako rodzic jesteś mniej ważny. Bo dzieci tak samo jak mamy potrzebują taty, zwłaszcza że od samego początku byłeś tak bardzo zaangażowanym rodzicem" - napisała. Wiele osób uznało, że był to wpis uderzający w Agnieszkę Kaczorowską. Wygląda jednak na to, że Frycz nie ma negatywnych emocji względem aktorki, a świadczyć może o tym jej najnowszy komentarz.

Olga Frycz skomentowała najnowszy wpis Agnieszki Kaczorowskiej. Chodzi o jej występ

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz świetnie radzą sobie w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Ich występy doceniają nie tylko jurorzy, ale i widzowie przed telewizorami. W ostatnim odcinku na parkiecie tanecznego show pojawili się bliscy gwiazd. Z Gurłaczem zatańczył jego ojciec. Kaczorowska nie ukrywała, że był to wyjątkowo ważny taniec. "Ależ to był odcinek pełen wzruszeń. Grzegorz Gurłacz jest absolutnie fenomenalny. Dziękujemy za ten wspólny, piękny czas" - pisała. W komentarzach zaroiło się od komplementów zachwyconych fanów. "Jesteście najlepsi!", "To było coś niezwykłego", "Przepiękny odcinek, a taniec zapisze się na kartach historii 'Tańca z gwiazdami'" - czytamy. Swoje pięć groszy nieoczekiwanie dorzuciła Olga Frycz. "To był przepiękny występ" - napisała.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska podsumowała taniec Kaczorowskiej. Jedno słowo wystarczyło

Występy Agnieszki Kaczorowskiej i FIlipa Gurłacza przyciągają uwagę wielu gwiazd. Ostatnio o komentarz pokusiła się Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która miała okazję występować na parkiecie przed kamerami w 14. edycji. Aktorka podsumowała ich taniec jednym słowem. "Mistrzostwo" - napisała, dodając do wpisu dwa emotikony serc. Kaczorowska nie był dłużna i również odpowiedziała jej tym samym.