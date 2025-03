Tomasz Karolak jest jednym z aktorów kultowej "Rodzinki.pl", którzy zdecydowali powrócić po pięciu latach na plan serialu, by stworzyć jego nowy sezon. Oprócz niego na naszych ekranach już jesienią zobaczymy także na pewno m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Adama Zdrójkowskiego, Mateusza Pawłowskiego, Agatę Kuleszę oraz Jacka Braciaka. Ze względu na ponowny wzrost zainteresowania produkcją Karolak udzielił wywiadu, w którym opowiedział o relacjach z innymi aktorami z planu "Rodzinki".

Tomasz Karolak o relacjach z Małgorzatą Kożuchowską i resztą ekipy. "Znamy, lubimy, szanujemy"

W rozmowie z "Super Expressem" Karolak otworzył się na temat kontaktów z obsadą serialu oraz tego, jak zmieniał się na przestrzeni czasu. Mówiąc o najbliższych współpracownikach nie mógł nie wspomnieć o relacji z Kożuchowską - czyli jego serialową żoną Natalią. "Utrzymywaliśmy kontakty nie tylko z dziećmi, bo my się tutaj zaprzyjaźniliśmy. Jesteśmy grupą kumpli. Tak samo z Jackiem Braciakiem, Agatą Kuleszą, czy Gosią Kożuchowską. Myśmy to kręcili dziewięć lat, więc to jest taki szmat czasu. Nasze dzieci się rodziły w tym czasie i tak dalej i tak dalej" - opowiedział aktor.

Ja myślę, że też to jest siła tego serialu. Że my kontaktujemy się ponad tekstem, że wnosimy coś, co jest jeszcze taką wartością dodaną. Znamy, lubimy, szanujemy zawodowo i prywatnie, i przeżywaliśmy ze sobą różnego rodzaju emocje życiowe. Także to jest piękna kwintesencja tej naszej zawodowo-prywatnej relacji

- stwierdził dalej Karolak. Czy czekacie już na nowe odcinki "Rodzinki.pl"? Dajcie nam znać w ankiecie na dole strony!

W związku z powrotem znanego serialu wywiadu z tej okazji udzieliła także Kożuchowska. W rozmowie z Plejadą zdradziła, że początkowo nie była pozytywnie nastawiona do pomysłu reaktywacji "Rodzinki". "Nie byłam entuzjastką. Byłam dosyć długo przekonywana do tego powrotu, bo mam takie poczucie, że coś zamykam już w swoim życiu i idę dalej. Robię nowe rzeczy, wchodzę w nowe projekty, spotykam się z nowymi ludźmi i wydawało mi się to dosyć abstrakcyjne" - stwierdziła aktorka. Jak się jednak później okazało, do wzięcia udziału w produkcji przekonał ją syn. "Kropką nad i była opinia mojego dziesięcioletniego syna, który niedawno odkrył 'Rodzinkę', w ogóle zorientował się, że mama grała taką rolę, że coś takiego istnieje" - opowiedziała dalej Małgorzata.