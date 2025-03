Agnieszka Dygant to aktorka, która wystąpiła w wielu znanych produkcjach. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Tylko mnie kochaj", "Egoistach" oraz "Listach do M.". Oprócz kariery w branży filmowej Dygant prężnie działa w mediach społecznościowych. Aktorka na bieżąco relacjonuje internautom remont domu. Nie tak dawno pokazała fanom wygląd łazienek, a teraz poszła o krok dalej. Zaprezentowała kolejne nagrania i zdjęcia swojego gniazdka.

REKLAMA

Zobacz wideo Pisarek opowiedziała o nieruchomości. "Zmieniłam zdanie"

Agnieszka Dygant pochwaliła się ceną dywanu. Kupiła go na targu staroci

Wygląda na to, że prace remontowe w domu Agnieszki Dygant wkrótce dobiegną końca. Aktorka pokazała na InstaStories nagranie z kuchni. W pomieszczeniu znajdują się drewniane meble, wielkie okna oraz krzesła. Nie brakuje także sporych rozmiarów dywanu, który zachwycił aktorkę. - To jest dywan za 300 złotych z targu staroci - mówiła zadowolona Dygant na InstaStories. Obok kuchni znajduje się jadalnia. Centralnym punktem tego pomieszczenia jest wielki stół z drewna. To jednak nie wszystko. W jadalni znajduje się także ogromne okno z widokiem na przyrodę. Spędzanie czasu z rodziną w otoczeniu natury z pewnością będzie czystą przyjemnością. Trzeba przyznać, że wnętrze nowego gniazdka Dygant prezentuje się niezwykle elegancko i stylowo. Po zdjęcia zapraszamy do naszej galerii.

galOtwórz galerię

Agnieszka Dygant o dzieciństwie. "Spędziłam na wsi"

Nowy dom Agnieszki Dygant znajduje się z dala od zgiełku miasta. W jednym z wywiadów aktorka wyjawiła szczegóły na temat nieruchomości w sercu Mazur. "Gdy plan wybudowania domu był klarowny, postanowiłam, że będzie to budynek oszczędny i ekologiczny, wykorzystujący w tym celu wszystkie możliwe technologie. Jest to dom nowoczesny, ale postanowiłam wykorzystać przeszczotkowane i zabezpieczone drewno z odzysku. Do budowy ogrodzenia zostały użyte kamienie, których ogromna liczba znajdowała się na działce" - przekazała Agnieszka Dygant w rozmowie z portalem czasnawnetrze.pl. Aktorka wspomniała także o dzieciństwie. "Dużą część dzieciństwa spędziłam na wsi. Moje obydwie babcie prowadziły tradycyjne gospodarstwa. Spędzałam tam całe wakacje, ale także i święta" - skwitowała.