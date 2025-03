21 marca reprezentacja Polski w piłce nożnej zagrała mecz z Litwą o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Jedyną bramkę podczas tego spotkania w 81. minucie meczu strzelił Robert Lewandowski. Sportowi komentatorzy podkreślali, że był to wyjątkowo słaby mecz, więc nastroje po spotkaniu były bardzo mieszane. 24 marca o 20.45 reprezentacja zmierzyła się z kolejnym wyzwaniem podczas meczu z Maltą, który odbył się na PGE Narodowym. Mecz odbywał się w poniedziałek, więc nie przyciągnął aż tak wielu kibiców, jak poprzednia rozgrywka. Na trybunach pojawiły się jednak znane twarze, wśród nich m.in. premier Donald Tusk, który obecnością na stadionie pochwalił się w mediach społecznościowych.

Donald Tusk pojawił się na stadionie podczas meczu Polski z Maltą. Przybył incognito

W drugim meczu w eliminacjach do mistrzostw świata Polacy pokonali Maltę 2:0 dzięki golom Karola Świderskiego i tym samym stali się liderami grupy G. Na trybunach tym razem w wydaniu incognito znalazł się premier Donald Tusk. Polityk relacją ze stadionu podzielił się w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie w czapce i opowiedział o swoich wrażeniach z meczu.

Mecz średni, wynik lepszy, a ja incognito wśród zwykłych kibiców i to jest najfajniejsze

- podsumował Donald Tusk. Publikacja premiera wywołała ogromny entuzjazm wśród kibiców. 'Przemiło było pana poznać panie premierze i że znalazł pan czas na zdjęcia! Wszystkiego dobrego jeszcze raz!', "Uwielbiam właśnie za tę 'zwykłą' postawę", "Brawo, normalny człowiek nie potrzebuje dziesiątek policjantów jako obstawy" - czytamy. Przed piłkarzami reprezentacji Polski kolejne zmagania już w czerwcu. Polacy zmierzą się z Mołdawią na Stadionie Sląskim i Finlandią na wyjeździe.

Robert Lewandowski po meczy z Litwą nie zapomniał o kibicach. Jako jedyny

Po rozgrywce Polaków z Litwą nastroje były wyjątkowo słabe także wśród piłkarzy. Mimo słabo rozegranego meczu Robert Lewandowski postanowił stanąć na wysokości zadania i po spotkaniu jako jedyny pomyślał o kibicach. Lewy podszedł do sektora, w którym prowadzony był zorganizowany doping i przekazał jednemu ze swoich fanów koszulkę. Przyłapano go także podczas tańca. Ujęciem ukochanego poruszającego się do jednego z przebojów zespołu Lady Punk pochwaliła się w sieci Anna Lewandowska. "Ciasteczko" - dodała w opisie.