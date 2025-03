Ukochana sportowca i bizneswoman pojawiła się na meczu, mimo, że Robert Lewandowski nie znalazł się w pierwszym składzie. Oprócz niego zabrakło także Jakuba Piotrowskiego i Matty'ego Casha. Pojawili się za to Mateusz Bogusz, Jakub Kamiński i Krzysztof Piątek. Lewa wparowała na stadion w wyjątkowej stylizacji. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z trybun.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocny apel Roberta Lewandowskiego po meczu z Litwą. "Najwyższy czas"

Anna Lewandowska wystroiła się na mecz Polski. Spójrzcie sami

Pogoda na mecz nie dopisała, więc Lewandowska musiała założyć na wydarzenie coś cieplejszego. Na opublikowanym zdjęciu widzimy ją w czarnym golfie, szerokich, materiałowych spodniach i w długim, skóropodobnym płaszczu. Do stylizacji Lewa dobrała białe buty i zieloną torebkę. Trzeba przyznać, że wyglądała naprawdę stylowo. Chwilę później na jej InstaStories pojawiło się także zdjęcie z Katarzyną Borkowską, żoną dziennikarza Krzysztofa "Jankesa" Jankowskiego. Po szybkiej sesji Lewandowska oddała się kibicowaniu. Na relację dorzuciła jeszcze krótkie nagranie z momentu odśpiewania hymnu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. Myślicie, że Polska ma szansę na zwycięstwo? Dajcie znać w naszej sondzie na końcu artykułu.

Lewandowska na meczuOtwórz galerię

Robert Lewandowski na ławce rezerwowych. Skąd taka decyzja?

Lewandowski doznał urazu podczas meczu z Litwą. Złapał się za nogę tuż po strzeleniu zwycięskiej bramki i opuścił boisko przed ostatnim gwizdkiem. "Miał lekki uraz. To jednak nic poważnego i wierzę, że będzie zdolny do gry w kolejnym meczu. To nic nowego i chwała mu, że pojawił się na zgrupowaniu" - mówił Michał Probierz dla TVP Sport. Wiele osób uznało, że to właśnie dlatego Lewy nie pojawił się w pierwszym składzie na meczu z Maltą. Prawda ma być jednak zupełnie inna. "Nie jest to związane ze stanem jego zdrowia – kapitan jest w pełni sił. Nie wiem, czy zagra – wejdzie na boisko tylko w razie konieczności. Lewy będzie dziś opcją awaryjną. Jego obecność na ławce można nazwać zarządzaniem własnym organizmem" - przekazał redaktor naczelny portalu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Pod nieobecność Lewandowskiego opaskę kapitana założy Jan Bednarek