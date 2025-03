Maria Jeleniewska może pochwalić się naprawdę pokaźną liczbą obserwujących na Instagramie. Działania influencerki w sieci śledzi ponad milion osób. W ostatnim czasie Jeleniewska cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem, z uwagi na udział w "Tańcu z gwiazdami". Wiele osób uważa, że 22-latka ma ogromne szanse, by zgarnąć w tym sezonie Kryształową Kulę. Jeleniewska udzieliła ostatnio ciekawego wywiadu Pomponikowi, w którym opowiedziała o swoich zarobkach. Jedna kwestia jest dosyć zaskakująca.

Maria Jeleniewska nie wiedziała, ile zarabia. Weszła na konto i...

Przez wiele lat to mama Jeleniewskiej zarządzała jej finansami. W najnowszej rozmowie influencerka przyznała, że przez ten czas nie wiedziała, ile dokładnie zarabia. "Dopiero po kilku latach weszłam na konto i zobaczyłam, ile tam mam. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to są ogromne pieniądze" - wyznała. Choć uczestniczka "Tańca z gwiazdami" związała swoją przyszłość z mediami społecznościowymi, to przed instagramową karierą próbowała sił również w innych zawodach. Przez pewien czas była kasjerką w sklepie odzieżowym. "Pracowałam w sklepie odzieżowym na kasie, także wiem, z czym to się je i doceniam tym bardziej sposób, w jaki pracuje i mogę zarabiać. Cieszę się, że miałam możliwość zobaczyć, jak to jest w młodym wieku, bo miałam 18 lat, kiedy pracowałam w wakacje w sklepie nad morzem" - zdradziła w tej samej rozmowie.

Maria Jeleniewska wystąpiła na parkiecie ze swoją mamą

W ostatnim odcinku uczestnicy mogli zaprosić do tańca bliskie osoby. Influencerka zdecydowała się wystąpić na parkiecie ze swoją mamą. Za show zdobyły od jurorów 40 punktów. "Mama zrobiła szpagat, więc powiedziała, że nie ma innej opcji jak czterdziestka w tym odcinku" - mówiła tuż po zejściu z anteny Jeleniewska. "Zawsze o sobie mówię, że jestem z drugiego rzędu. Jestem gdzieś z tyłu, a teraz musiałam być tak naprawdę na froncie i to jest bardzo trudne, ale trzeba czasami wyjść ze swojej strefy komfortu i tyle(...) Wylecieć nawet na Jacku gdzieś w przestworza" - dodała jej mama.