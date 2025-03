Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz tworzą parę numer 8. w aktualnie emitowanej 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktor i tancerka radzą sobie przy tym bardzo dobrze - m.in. zgarniając w dwóch ostatnich odcinkach równe 40 punktów od jurorów. Starają się przy tym zachować aktywność w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco pokazują obserwatorom przygotowania do występów i kadry zza kulis. W udostępnionym 24 marca InstaStories Kaczorowska i Gurłacz postanowili i tym razem zwrócić się do swoich fanów.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dziękują fanom. Pokazali się w podobnych kreacjach

Opublikowane poniedziałkowym popołudniem InstaStories Kaczorowskiej było pierwszym od zakończenia niedzielnym wieczorem czwartego odcinka "TzG". Para postanowiła skorzystać z okazji i przebywając na próbie do kolejnego występu nagrała filmik skierowany do fanów. - Dzień dobry w poniedziałek - powiedzieli po kolei Kaczorowska jak i Gurłacz, uśmiechając się do kamery. - Bardzo wam dziękujemy, jak co poniedziałek - dodała po chwili tancerka. - Jesteście w ogóle niezastąpieni. Ilość wsparcia to naprawdę jest balsam na serce - powiedział tuż po niej aktor. - Dziękujemy, bo to nas tak uskrzydla i też cieszy, że mogliśmy dać wam trochę światła, trochę wzruszeń - kontynuowała uśmiechnięta Agnieszka. Wtem wspomniała o ojcu Gurłacza, który występował z nimi na parkiecie "TzG".

- Tata wspaniały, tata już pojechał, a my działamy dalej. Pracujemy nad kolejną choreografią nad kolejnym show. Trzymajcie kciuki - powiedziała do kamery Kaczorowska. - Wspierajcie jeśli się wam podoba, to co robimy - dodał na koniec też Gurłacz. Internauci widząc dodane nagranie prędko zauważyli, że para ubrała się przy tym w podobne, jeansowe stylizacje. Czy wystąpią w nich podczas kolejnego odcinka tanecznego show? Dowiemy się o tym, dopiero za tydzień.

Filip Gurłacz o miłości do najbliższych. Opowiedział o synach i żonie

Po zakończeniu wzruszającego rodzinnego odcinka "TzG" zebrani na parkiecie uczestnicy zaczęli udzielać wywiadów przybyłym wcześniej dziennikarzom. W rozmowie ze Światem Gwiazd Gurłacz postanowił opowiedzieć kilka słów na temat miłości do swoich synów oraz żony. - Ja je (dzieci - red.) kocham, jak umiem. Ja umiem mówić "kocham". Umiem mówić o emocjach trochę bardziej, niż mój tata - wyjawił aktor, po czym nawiązał do swojej ukochanej - Małgorzaty Patryn-Gurłacz. - Nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo. Ale dobra, powiem to słowo. Ono trochę brzydkie jest, ale kolokwialnie: (Ja się - red.) nie w*******m w kompetencje mojej żony. To kobiety mają pełny wachlarz możliwości do tego, by nauczyć ludzi kochać - dodał szczerze Gurłacz.