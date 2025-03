Tomasz Wolny jest jedną z gwiazd 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Podczas odcinka specjalnego z udziałem rodzin, w tanecznym programie pojawiła się żona dziennikarza, Agata. Dziennikarz niedawno wyjawił, że to właśnie ona namówiła go do wzięcia udziału w popularnym show. Tuż po emisji dziennikarka wraz z ukochanym udzieliła wywiadu jednemu z portali. Jej wyznanie sprawiło, że polały się łzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Narożna tak wychowuje córkę. Mówienie najgorszej prawdy to klucz

Tomasz Wolny nie mógł powstrzymać łez podczas wywiadu. Takim jest ojcem według jego żony

Nie jest żadną tajemnicą, że Tomasz Wolny i Agata Tomaszewska-Wolna już od ponad dwóch dekad tworzą wyjątkowo udaną parę. Razem mają trójkę dzieci: Zofię, Tymona i Halszkę. 23 marca, podczas odcinka z udziałem rodzin, małżonkowie zatańczyli tango argentyńskie pod czujnym okiem Darii Syty, kończąc swój występ gorącym pocałunkiem. Ich wykon zachwycił zarówno jury, jak i widzów. Ostatecznie zdobyli 37 punktów.

Agata Tomaszewska-Wolna, która na co dzień jest dziennikarką stacji TVN24, po niedzielnym odcinku udzieliła wywiadu portalowi Pudelek. Podczas rozmowy z reporterką zdradziła między innymi, jakim ojcem jest jej mąż, Tomasz. Wypowiedź wyjątkowo poruszyła Wolnego, który z trudem powstrzymywał łzy. - W tej roli jest bezwzględnie najlepszą wersją siebie. Zaangażowany, kochający. Rzuca wszystko, chwyta piłkę. Nie ma rzeczy niemożliwych - zaczęła. Dodała, że rodzina jest dla niego najważniejsza. - Dzieciaki są bezwzględnie na pierwszym miejscu, rodzina jest na pierwszym miejscu. Tutaj nie rozdrabniamy się, nie rozmieniamy na dobre i to nas trzyma razem, trzyma w pionie i dzięki temu trzymamy jeszcze poziom - wyznała Tomaszewska-Wolna.

Tomasz Wolny wspomniał o dzieciach. Tak wspominał ich obecność na widowni "TzG"

Występ rodziców w "Tańcu z gwiazdami" prosto z widowni śledziły także dzieci Wolnych. To wyzwoliło w dziennikarzu jeszcze większe emocje. - To było bardzo emocjonalne, łącznie ze łzami naszych dzieci. To są łzy radości, tu nie ma żadnej dramy. Emocja to coś najcenniejszego, co mamy i staramy się to pielęgnować, wyrażać, szanować. Świat jest nieważny, to emocja jest najważniejsza - przyznał, nie kryjąc wzruszenia.