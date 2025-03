Ula Chincz dała się poznać widzom najpierw jako gospodyni programu "Pytania na śniadanie", a później w roli reporterki "Dzień dobry TVN". Największą popularność przyniosło jej natomiast prowadzenie kanału na YouTubie. W cyklu "Ula Pendatula" prezenterka do dziś doradza Polakom, jak urządzić przestrzeń w ich własnym domu. W 2023 roku 47-latka zaskoczyła swoich fanów decyzją o wyprowadzce do Toskanii. Wówczas wielu z nich zastanawiało się, jak ekspertka od wnętrz urządziła się w nowym miejscu. Wszystko jest już jasne.

Ula Chincz pokazała, jak urządziła się w Toskanii. Styl retro, sporo beżu i elementy kwiatowe

Ula Chincz aktywnie prowadzi swój kanał na Youtube o nazwie "Ula Pedantula". W jednym z odcinków prezenterka pokazała dom w Toskanii, gdzie wraz z mężem i dziećmi przeprowadziła się we wrześniu 2023 roku. Jak sama przyznała, koszt utrzymania domu w Toskanii jest dość wysoki. - To jest miejsce, które znaleźliśmy sobie zdalnie. Wynajmowane w sezonie turystom za potworne pieniądze, na szczęście zimą dyspozycyjne za troszkę rozsądniejsze - wyznała w filmie na początku 2024 roku. Dom będzie wynajmowany przez Chincz i jej rodzinę do czerwca 2025 roku.

Kilka miesięcy później Chincz ponownie zaprosiła widzów do domu, którzy urządzono we włoskim stylu. Wykonany jest we włoskim stylu, z naturalnych materiałów, ma kamienną podłogę, ręcznie malowane kafelki w kuchni oraz meble retro, które dobrze oddają charakter tego miejsca. W domu znajdują się salon, bawialnia, kuchnia, sypialnia, łazienka, ogródek i taras. Wnętrze to połączenie dekoracji pozostawionych przez poprzednią właścicielkę i osobistych wyborów Urszuli. Jeśli chodzi o materiały, dom został urządzony głównie z drewna, kamienia i marmuru. Wnętrza utrzymane są w stonowanej kolorystyce beżu, bieli, zieleni i brązów. Ponadto, z okien obserwować można urokliwą okolicę.

W salonie, jak i w całym domu dominują biel i beż, jednak to poduszki i kwiaty wprowadzają kolor i sprawiają, że wnętrza stają się cieplejsze i bardziej przytulne. - Dom, w którym mieszkamy, jest bardzo stary, ale porządnie wyremontowany kilka lat temu. (...) Uczyniliśmy ten dom trochę swoim poprzez to, że powiesiliśmy tutaj nasze rzeczy, że mamy tu swoje obrazki - podkreśliła. Kuchnia utrzymana jest w podobnym stylu jak reszta domu, z dominującą bielą i metalowymi akcentami, które idealnie komponują się w przestronnym wnętrzu. W centrum pomieszczenia znajduje się duży stół jadalniany, który stanowi główny element aranżacji.

Ula Chincz pochwaliła się łazienką. Zaskakujące rozwiązanie

Kiedy Ula Chincz pokazała fanom, jak urządziła łazienkę, wielu z nich nie mogło uwierzyć własnym oczom. Trzeba przyznać, że "składana wanna" w kabinie prysznicowej to dość nietypowe rozwiązanie, które widzom "Uli Pedantuli" na długo zapadnie w pamięć. "Składana wanna to sztos", "Wanna rozwaliła system" - jednomyślnie ocenili internauci.