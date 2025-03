Gwyneth Paltrow oprócz pracy w branży filmowej prowadzi także swoją firmę ze świata wellness pod nazwą "Goop". W najnowszym udostępnionym przez Paltrow filmiku mogliśmy zobaczyć, jak aktorka przygotowuje sobie śniadanie. Obserwatorzy prędko dostrzegli podobieństwo pomiędzy nagraniem Gwyneth a scenami z nowego programu Meghan Markle "With Love, Meghan".

Gwyneth Paltrow uderza w Meghan Markle? Internauci nie mają wątpliwości

Na udostępnionym przez Gwyneth filmiku widzimy, jak aktorka popija w kuchni kawę oraz przygotowuje śniadanie, na które składają się bezglutenowe ciasteczka, jajka sadzone, chrupiący bekon oraz dżem. Krok po kroku Paltrow pokazuje widzom składniki oraz samą siebie wykonującą konkretne czynności w kuchni. W pewnym momencie nagrania widzimy nawet aktorkę bawiącą się ze swoim psem. Całości wesołego filmiku towarzyszy muzyka - piosenka "This Will Be (An Everlasting Love)" autorstwa Natalie Cole. To właśnie za jej sprawą użytkownicy Instagrama zaczęli sądzić, że post Gwyneth może uderzać w program Markle.

"Lol, czy to nie jest ta piosenka, której używają w programie Meghan Markle?" - napisał w komentarzach jeden z obserwatorów Paltrow, czym wywołał żywą dyskusję wśród innych użytkowników. "Tak, to ta piosenka. Uwielbiam to. Gwyneth jest taka prawdziwa, co za powiew świeżości w porównaniu do Markle", "Przynajmniej Gwyneth pozwala ludziom komentować jej posty w przeciwieństwie do Markle...", "Podoba mi się to. Żadnego fałszywego domu, sztucznej kuchni, sztucznych przedłużanych włosów, fałszywych przyjaciół po prostu twoje piękne prawdziwe ja" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Program Meghan Markle został zjechany przez krytyków. "Beznadziejnie nijaki"

Przypomnijmy, że lifestyle'owy show Markle miało swoją premierę 4 marca na Netfliksie. Żona księcia Harry'ego dzieli się w nim poradami dotyczącymi codziennego życia - w tym z zakresu gotowania, ogrodnictwa, a także organizacji przyjęć. Po publikacji ośmiu odcinków programu krytycy takich redakcji, jak Daily Mail, The Guardian, czy The Telegraph prędko podzielili się w sieci swoimi opiniami na jego temat. Jednogłośnie nie zostawili przy tym na show suchej nitki. Pośród ocen mogliśmy przeczytać, że "With Love, Meghan" jest "beznadziejnie nijakie", "bezcelowe" oraz "przeraźliwie desperackie". Program został też określony bezsensownym wypełniaczem telewizyjnym.