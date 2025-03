Serial "Dojrzewanie" prędko otrzymał miano najgłośniejszej premiery Netflixa początku 2025 roku. Czteroodcinkowa produkcja, która trafiła na platformę 13 marca, opowiada historię 13-letniego Jamiego Millera, jego rodziny, przyjaciół oraz mieszkańców brytyjskiego miasteczka, którzy stają w obliczu wielkiej tragedii. Główny bohater zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki ze szkoły. Mimo ciężkiej roli nastoletniego zabójcy obsadzony jako Jamie 15-letni Owen Cooper sprawił się znakomicie. Krytycy już oceniają, że czeka go wielka kariera aktorska. Choć po obejrzeniu jego rewelacyjnej roli wydaje się to niepojęte, Cooper nie miał wcześniej żadnego doświadczenia przed kamerą, a "Dojrzewanie" to jego debiut.

Owen Cooper z "Dojrzewania" zaskoczył widzów na całym świecie. Ujawnił, że nie posiadał doświadczenia aktorskiego

Cooper, który niemal od razu po premierze serialu zyskał niewyobrażalną popularność, postanowił opowiedzieć więcej na temat swojego życia prywatnego w wywiadzie dla "Variety". Nastolatek wszedł na plan "Dojrzewania" jeszcze gdy miał 14 lat, a przed tym nie posiadała żadnego doświadczenia w aktorstwie. Jak wyjawił Owen, ukończył jedynie kilka warsztatów teatralnych oraz uczęszczał na zajęcia grupy The Drama Mob. - Dorastałem, chcąc zostać piłkarzem - stwierdził w wywiadzie młody aktor.

Pozytywny odbiór jego umiejętności aktorskich mocno go zaskoczył i ucieszył. - Wszyscy mówią miłe rzeczy o mojej grze aktorskiej. Nie wiem czemu, ale nie patrzę na to jak na normalny serial. Oglądam go po prostu dlatego, że w nim jestem. Więc nie wiem. Każdy, kto do mnie podchodzi, mówi, że byłem niesamowity - ujawnił dalej Cooper. Ważną rolę podczas kręcenia serialu mieli też odegrać towarzyszący mu aktorzy - m.in. Stephen Graham oraz Erin Doherty, od których 15-latek wiele się nauczył.

Już niebawem zobaczymy Owena Coopera w nowej produkcji. Stanie obok wielkich gwiazd

Młody aktor zdradził w rozmowie z "Variety", że na krótko po zakończeniu nagrań do serialu udało mu się już zdobyć kolejną dużą rolę. - Stephen Graham polecił mi swoją agentkę. Przyszła obejrzeć kawałek pierwszego odcinka ["Dojrzewania" - przyp. red.] i dzięki temu dostałem rolę w 'Wichrowych wzgórzach'. Zostało nam jeszcze parę tygodni pracy, ale wszystko idzie naprawdę świetnie. Bardzo mi się podoba - opowiedział w wywiadzie Cooper. 15-latek pojawi się na srebrnym ekranie u boku takich sław jak Margot Robbie oraz Jacob Elordi.