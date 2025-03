Henryk Gołębiewski po raz pierwszy pojawił się na ekranie jeszcze jako dziecko. Odkryty przez szanowanego reżysera Janusza Nasfetera zadebiutował w latach 70. w filmie "Abel, twój brat". Widzowie kojarzą go z ról w wielu kultowych polskich produkcjach, takich jak m.in. "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Mimo że 68-letni aktor jest już na emeryturze, to nadal pozostaje aktywny zawodowo i możemy oglądać go w jednym z popularnych seriali. W ostatnim wywiadzie Gołębiewski wyznał, że nie może wyrwać się z poważnego nałogu, który destrukcyjnie wpływa na jego zdrowie.

Henryk Gołębiewski boryka się z nałogiem. Lekarze alarmują

Henryk Gołębiewski nie zamierza zwalniać tempa i regularnie stawia się na planie. Możemy oglądać go w roli Józefa "Ziutka" Szaniawskiego w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Aktor ma na swoim koncie udział w wielu rodzimych produkcjach. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że mimo prób nie może rzucić palenia. W rozmowie z "Faktem" wyznał, ile papierosów potrafi wypalić dziennie. Nie da się ukryć, że aktor ma poważny problem.

Palę, około 20 sztuk dziennie

- wyznał Gołębiewski.

Henryk Gołębiewski wyznał, z czym ma jeszcze problem. "Pani doktor mnie upomniała"

Lekarze nie od dziś ostrzegają, że palenie niezaprzeczalnie zwiększa ryzyko raka płuc, nowotworu i chorób serca. Chociaż Henryk Gołębiewski doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń, to poradzenie sobie z nałogiem jest dla niego ogromnym wyzwaniem. "Lekarz nie musi mi tego mówić. Przecież każdy człowiek wie, że dobrze by było, jakbym rzucił" - podkreślił w rozmowie z "Faktem". Aktor został upomniany także w innej kwestii. "Muszę trochę więcej gimnastyki uprawiać. Pani doktor powiedziała: panie Heniu, w tym wieku to trzeba trochę więcej ruchu mieć" - podsumował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.