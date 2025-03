Aneta Glam 13 marca oficjalnie potwierdziła, że zakończyła kilkunastoletni związek z George'em Wallnerem. - Mimo że nadal się kochamy i szanujemy, to oboje poszliśmy w inne drogi. Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to szokiem dla nas - wyjawiła w rozmowie z portalem Party.pl. Obecnie celebrytka mieszka w nie byle jakiej willi. Niedawno informowała, że tuż obok znajduje się rezydencja Donalda Trumpa. Okazuje się, że celebrytka udała się do posiadłości prezydenta USA, czym nie omieszkała się pochwalić.

Zobacz wideo Aneta Glam pokazała ogromną łódź swojego partnera. Luksus to mało powiedziane

Aneta Glam z wizytą u Donalda Trumpa. Chodzi o charytatywną imprezę

Niedługo po przeprowadzce, Aneta Glam postanowiła udać się z wizytą do sąsiada. To jednak nie koniec przygód celebrytki w posiadłości Donalda Trumpa. 22 marca zameldowała się wraz z mamą w nieruchomości, a wszystko z okazji gali charytatywnej, której celem była pomoc dla schroniska dla zwierząt oraz promocja adopcji. Oczywiście gwiazda "Żon Miami" nie mogła sobie odmówić relacji z tego wydarzenia. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak wszystko wyglądało od środka i co czekało na gości. Nie zabrakło muzyki na żywo, a także powitalnego szampana. Na wydarzeniu można było spotkać koty i psy, które z zachwytem pokazywała nasza gwiazda. Nie brakowało artystycznych występów. Odbyła się również aukcja na rzecz bezdomnych zwierząt. Na scenie podczas aukcji pojawiła się narzeczona syna Donalda Trumpa.

Uczestnicy gali ubrani byli niezwykle wykwitnie. Aneta Glam również zadbała o odpowiednią stylizację - długą, obcisłą sukienkę z wycięciem na dekolcie obszytym kryształkami. Nie zapomniała oczywiście o torebce. Celebrytka pokazała również dania, które pojawiły się na stole. Ona oczywiście postawiła na wegańską opcję z menu.

Aneta Glam pokazała ekskluzywną posiadłość

Celebrytka przeprowadziła się do Palm Beach i nie da się ukryć, że jej willa robi wrażenie. Glam chętnie chwali się posiadłością na Instagramie. We wnętrzach jej gniazdka króluje srebro i styl glamour. Uwagę w posiadłości zdecydowanie zwracają zwłaszcza biało-srebrne krzesła przypominające trony, które szczególnie upodobały sobie koty celebrytki. Wrażenie robi również sypialnia wyposażona w ogromne tapicerowane łóżko i lustrzaną komodę. Kuchnia nie jest aż tak okazała - w pomieszczeniu dominuje biel, a zabudowa kuchenna utrzymana jest w prostym stylu. Wzrok przyciągają natomiast kobaltowe krzesła, które znalazły się w jadalni. Ten kolor znacząco się wyróżnia. Glam ma również dużą garderobę oraz nowoczesną pralnię. Przy domu znajduje się basen.