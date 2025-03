Roksana Węgiel prężnie rozwija swoją karierę i angażuje się w kolejne projekty. Od kilku miesięcy skrupulatnie przygotowywała się do trasy koncertowej "Break Tour 2025", która obejmuje dziewięć koncertów w całej Polsce. Wokalistka ma już za sobą pierwszy koncert, który odbył się 22 marca w Szczecinie. Do sieci trafiły nagrania z wydarzenia. Jedna z fanek wokalistki pokazała, na jakie wsparcie może liczyć Roxie. Na koncercie inaugurującym trasę nie mogło zabrać jej męża, Kevina Mgleja. Producent muzyczny zachwycił fanów artystki swoim zaangażowaniem w całe przedsięwzięcie.

Roztańczony Kevin Mglej na koncercie Roxie. "Marzenie mieć takiego faceta"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedną z najgorętszych par w polskich show-biznesie. Para często razem podróżuje i ostatnio z okazji walentynek wybrała się do Barcelony, gdzie Roxie ładowała baterie przed oficjalnym rozpoczęciem wiosennej trasy koncertowej. W trakcie wyjazdu ukochany artystki podjął się sportowego wyzwania i wziął udział w półmaratonie. Więcej przeczytasz tutaj. Wraz z początkiem wiosny Roxie zaczęła koncerty. Podczas pierwszego wśród publiczności nie mogło zabraknąć jej partnera, który był chyba bardziej podekscytowany całym wydarzeniem niż sama wokalistka. Jeden z fanów Roxie nagrał Kevina Mgleja, który szaleje na jednym z balkonów koło sceny.

Kevin wspierający Roksanę na otwarciu trasy "Break Tour" to najlepsze, co dziś zobaczyłem

- podsumował autor nagrania. W sekcji komentarzy pojawiły się słowa zachwytu fanek wokalistki, które były pod ogromnym wrażeniem zaangażowania jej partnera. "Marzenie mieć takiego faceta, który cię wspiera w każdych momentach", "Tak, to było mega urocze", "Życzę każdemu takiego męża, jak ma Roxie. Mega wspierający człowiek i to widać" - czytamy.

Kevin Mglej przeszedł spektakularną metamorfozę. Schudł ponad 40 kg. Na tym nie koniec

Kevin Mglej w ciągu ostatnich miesięcy przeszedł spektakularną metamorfozę i schudł ponad 40 kilogramów. W rozmowie z Pudelkiem wyjawił, że kluczowa w jego przemianie była zmiana sposobu odżywania. "Staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne" - podkreślił. Nie bez znaczenia był także sport.

Trenuję od trzech do pięciu razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas

- dodał. W rozmowie z nami Roxie wyjawiła, jak zareagowała na przemianę męża. "To jest jego ciężka praca, nieraz jego niełatwe decyzje. W pewnym momencie postanowił, że pokona samego siebie. Zrobił to, czego piękną klamrą było przebiegnięcie półmaratonu. To jest naprawdę wyczyn, ja bym nie dała rady tego przebiec, jestem pełna podziwu. Jestem z niego ogromnie dumna, że był w stanie zmienić całkowicie tryb życia, zacząć żyć bardzo zdrowo, przez co tak wygląda. Jak wspominamy dawne czasy, to jest zupełnie inny człowiek w kontekście myślenia o życiu" - przekazała wokalistka.