Piotr Gąsowski jest obecny w polskim show-biznesie od dekad. Wielu kojarzy go z ról w serialach "Daleko od noszy" czy "Teściowie". Do niedawna aktor był również prowadzącym "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz prezenter dołączył do "Szkła kontaktowego". W tym roku Gąsowski skończy 61 lat, co oznacza, że za cztery lata będzie mógł iść na emeryturę. Jak wyznał, nie może liczyć na szczodre przelewy. Wyjaśnił, z czego to wynika.

Piotr Gąsowski rozprawia o emeryturze. Nie ukrywa, że nie płacił składek

W ciągu ostatnich lat kwestia emerytury jest poruszana w mediach przez wiele gwiazd. Niektórzy narzekają, że dostaną "ochłapy", inni uważają, że wysokość ich świadczenia jest odpowiednia i da się z niego wyżyć. Piotr G±sowski nie ukrywa, że nie może liczyć na wiele od ZUS-u. - To czuły punkt. Piszę teraz swoją drugą książkę i dokładnie o tym też napisałem. Wyjaśnię. Jeśli zarabiałeś dużo pieniędzy, mogłeś płacić większe składki. My, jako wolne zawody, nie musieliśmy opłacać ZUS i braliśmy te pieniądze dla siebie - wyjaśniał aktor w rozmowie z Plejadą.

Jeśli nie płaciłeś składki, to skąd możesz mieć emeryturę? Wiem, o co chodzi. To jest żal, bo wielu z nas o tym nie wiedziało. To nie było uświadomione, bo my jesteśmy jeszcze z komuny

- stwierdził Gąsowski. Następnie wskazał na to, że wielu mogło nie być świadomych, że należy samemu odprowadzać składkę emerytalną. - Jak to? Sami mamy płacić ZUS? Okazało się, że tak, sami - przyznał w wywiadzie.

Piotr Gąsowski nie może liczyć na wysoką emeryturę

W rozmowie z portalem Gąsowski wspomniał, że nie może liczyć na wiele. Jak jednak sam podkreśla - zasłużył na to. - Przyznaję też, że będę miał skandalicznie niską emeryturę, ale uważam, że na to zasłużyłem, bo w tym czasie nie płaciłem na ZUS, tylko wydawałem je sobie na przyjemności - wyjawił prezenter. Następnie zaapelował, by nie oceniać innych gwiazd. - Nie znęcajcie się nad [moimi - przyp. red.] kolegami i koleżankami, którzy mówią, że mają małe emerytury. Oni po prostu mają świadomość, że mogliby kiedyś zrobić inaczej, a to już jest teraz nie do odwrócenia - podsumował Gąsowski.