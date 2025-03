Sandra Kubicka, która jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obszernie dzieli się szczegółami z życia prywatnego, od dawna wzbudza duże zainteresowanie mediów. Poruszenie - również wśród innych celebrytów - wzbudziło ostatnie wyznanie Kubickiej, która 9 marca poinformowała, że wniosła pozew o rozwód z Baronem. Jak się okazuje, medialny szum przekroczył granice prywatności Kubickiej. Jak przekazała na Instagramie, na terenie posesji jej sąsiada pojawili się paparazzi.

Sandra Kubicka zaapelowała do paparazzi. "Będę zgłaszać to na policję"

W InstaStories, które trafiło na profil Sandry Kubickiej 22 marca, modelka przekazała, że o sytuacji powiadomił ją sąsiad. "Przegonił spod swojego podjazdu paparazzo, który próbował robić zdjęcia przez płot" - przekazała modelka. W dalszej części wpisu Kubicka podkreśliła, że nie zamierza tego tolerować i następnym razem będzie wzywać policję. Zaapelowała, aby uszanować prywatność jej niepełnoletniego syna.

Przypominam, że Leonard nie jest osobą publiczną i jest niepełnoletni. Nie macie prawa robić mu zdjęć ani nam na swojej posesji. Nie godzę się na to. Każdy kolejny przypadek będę zgłaszać na policję

- poinformowała Kubicka.

Rozstanie Sandry Kubickiej skomentowała Joanna Krupa. "Serce mi pęka"

Rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona wywołało ogromne zamieszanie w show-biznesie. Wiele gwiazd podczas wystąpień na branżowych imprezach otrzymuje od dziennikarzy prośbę o skomentowanie rozpadu ich związku. Ostatnio głos na ten temat zabrała Joanna Krupa. - Było mi bardzo smutno. Myślę sobie: "Co to jest?". Fajne dziewczyny nie mają szczęścia w związkach. Najbardziej mi serce pęka z powodu ich syna, bo wiem, jak z moją córeczką było. Jak ona bardzo by chciała, by tata z mamą byli razem. Wydawało się, że są fajną parą - podsumowała w rozmowie z serwisem Pomponik. Więcej przeczytasz tutaj: Krupa zabrała głos w sprawie Kubickiej i Barona. To nie wszystko