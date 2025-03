20 marca w mediach pojawiło się nagranie, które wywołało oburzenie. Chodzi o wypowiedzi polityków PiS. Operator TVP miał przypadkowo zarejestrować wymianę zdań między Jackiem Ozdobą, Janem Kanthakiem, Radosławem Foglem i Markiem Suskim. Z medialnych doniesień wynika, że najprawdopodobniej rozmawiali o prokuratorce Ewie Wrzosek. Ozdoba powiedział: - Ja ją pchnę, no co ty. Niech s*******a". Na te słowa zareagował Suski: - Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci. Trzy grosze dorzucił Kanthak: - To pokazuje, że to jest socjopatka. Jarosław Kaczyński został zapytany o tę sytuację. Prezes PiS ostro ją podsumował i uderzył w dziennikarzy. Monika Olejnik nie wytrzymała i skwitowała wypowiedź polityka.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński znów zagłuszany na miesięcznicy smoleńskiej. "Ten reżim długo nie potrwa"

Jarosław Kaczyński obraził dziennikarzy. Monika Olejnik nie pozostała na to obojętna

Dziennikarze postanowili zapytać prezesa PiS o te skandaliczne wypowiedzi. Polityk się zdenerwował. - Nic o tym nie wiem. Proszę mi nie zadawać pytań, bo państwo są częścią tej grupy, która w tej chwili uczestniczy w niszczeniu demokracji i niepodległości - grzmiał w odpowiedzi Kaczyński. - Nie macie moralnego prawa, żeby mnie o cokolwiek pytać - powiedział reporterce TVN24 Agacie Adamek. Monika Olejnik postanowiła odpowiedzieć politykowi podczas wręczenia nagrody im. Mariusza Waltera, która odbyła się 21 marca. Dziennikarka przypomniała swoje wystąpienie w instagramowym poście.

"W odpowiedzi na skandaliczne słowa prezesa PIS odpowiadam: 'Witam w wolnych mediach'. My, dziennikarze wolnych mediów, mamy moralne prawo być wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne wydarzenia i mamy moralne prawo zadawać pytania!" - podkreśliła prowadząca "Kropkę nad i". Następnie wspomniała o założycielach stacji TVN. "Współtworzymy demokrację. Patrzymy każdej władzy na ręce" - zaznaczała.

Monika Olejnik doceniła odwagę dziennikarzy TVN

W poście dziennikarka pogratulowała wszystkim nominowanym do nagrody Mariusza Waltera. Zwróciła również uwagę na kolegów ze stacji, w której na co dzień pracuje. "Zawsze powtarzam, jestem pod wrażeniem odwagi dziennikarzy TVN24, Faktów TVN i Superwizjera, często ryzykują, żeby pokazać państwu prawdę" - czytamy we wpisie Olejnik.