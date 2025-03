21 marca reprezentacji Polski wzięła udział w meczu z Litwą o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Starcie Polaków było szeroko komentowane, bo polska drużyna zagrała wyjątkowo słaby mecz. Jedyną bramkę podczas spotkania w 81. minucie meczu strzelił Robert Lewandowski, który kilka minut później opuścił boisko i udał się w kierunku ławki rezerwowych, trzymając się za udo. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że zmaga się z lekkim urazem. - Od trzech meczów doskwiera mi ból. Zmiana miała charakter prewencyjny. Zobaczymy, co będzie dalej, jak będę czuł się w kolejnych dniach. Jestem jednak dobrej myśli - podkreślił. Anna Lewandowska w mediach społecznościowych udostępniła nagranie z mężem i pokazała, co Lewy robił po meczu.

Anna Lewandowska pokazała ukochanego po meczu. "Ciasteczko'

Anna Lewandowska jak zawsze podczas kolejnego ważnego meczu swojego męża wspierała ukochanego. Tym razem trenerka pokazała, co Robert Lewandowski zrobił po spotkaniu z Litwą. Sportowiec jako jedyny podszedł do sektora, w którym prowadzony był zorganizowany doping i przekazał jednemu z fanów swoją koszulkę. Chwilę później można było zobaczyć, jak Lewy porusza się do wybrzmiewającej w tle piosenki zespołu Lady Punk "Zawsze tam, gdzie ty". Nagranie z tego momentu pojawiło się na profilu Piotra Kamienieckiego z TVP Sport na platformie X, a także InstaStories Anny Lewandowskiej. Żona Lewego dodała także krótki opis.

Ciasteczko

- podpisała zdjęcie. Doceniono, że Lewandowski jako jedyny pomyślał o kibicach i postanowił podejść do trybun, mimo że cala drużyna nie była zadowolona ze słabo rozegranego meczu.

Już za chwilę drugi mecz polskiej reprezentacji. Anna Lewandowska zaprasza na wspólne ćwiczenia

Przed reprezentacją Polski kolejne wyzwanie. Już w poniedziałek 24 marca o 20.45 zostanie rozegrany kolejny mecz, tym razem z Maltą. Według komentatorów sportowych Polacy są faworytami podczas tego spotkania. Tymczasem Anna Lewandowska powoli przygotowuje się do wspólnego dnia ćwiczeń, który już na początku kwietnia odbędzie się we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się już piątego kwietnia w KGHM Ślęza Arena we Wrocławiu. "Healthy Day to nie tylko okazja do wspólnego treningu z elementami karate. To również możliwość poznania Anny Lewandowskiej, wysłuchania jej wykładu o zdrowym stylu życia i codziennej motywacji. Anna od ponad dziesięciu lat jest inspiracją do zmiany nawyków na zdrowsze dla ponad pięciu mln osób, które obserwują jej instagramowy profil" - opisano dalej na stronie eventu. Ile kosztują bilety? Ceny możecie sprawdzić tutaj: Tyle trzeba zapłacić za trening z Anną Lewandowską w Polsce! Ceny mogą zaskoczyć