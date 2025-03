19 marca Bruce Willis skończył 70 lat, ale to nie jedyna okazja amerykańskiego aktora do świętowania. Dokładnie dwa dni po urodzinach gwiazdy kina, Willis wraz z żoną Emmą obchodzili 16. rocznicę ślubu. Z tej okazji ukochana 70-latka podzieliła się w sieci wpisem, który wyciska łzy.

Bruce Willis ma co świętować. Jego żona podsumowała to w poruszających słowach. "Wzloty i druzgocące upadki"

Choć w 2023 roku u Bruce'a Willisa zdiagnozowano demencję skroniowo-czołową, przez którą postanowił zakończyć swoją karierę aktorską i wycofać się z życia publicznego, na co dzień może liczyć na wsparcie bliskich. Z okazji urodzin, które aktor obchodził 19 marca, jego była żona, Demi Moore, opublikowała wzruszający post na Instagramie. W nim, oprócz ciepłych życzeń, zamieściła wiele zdjęć solenizanta z jego rodziną.

Poruszający wpis skierowany w stronę Willisa pojawił się także na profilu jego żony, Emmy, która każdego dnia otacza opieką chorego męża. Tym razem okazją byłą kolejna rocznica ślubu aktora. "Dziś mija 16 lat z miłością mojego życia. Dzieliliśmy monumentalne wzloty i druzgocące upadki, a przez to wszystko zbudowaliśmy coś ponadczasowego. Jestem bardzo wdzięczna za każdy rozdział, który z nim przeżyłam - i za wszystkie te, które będziemy nadal pisać w naszym języku bezwarunkowej miłości" - czytamy. Internauci nie kryli wzruszenia słowami Emmy. Nie zabrakło komentarza od samej córki aktora z poprzedniego małżeństwa, Tallulah Willis. "Kocham was bardzo" - napisała córka Demi Moore.

Bruce Willis poznał żonę na siłowni. Razem doczekali się dwójki dzieci

Bruce Willis poznał swoją obecną żonę, Emmę Heming, w 2005 roku na siłowni, kiedy była jeszcze zaręczona z biznesmenem Brentem Bolthousem. Przyszli małżonkowie na randkę wybrali się jednak dopiero dwa lata później, kiedy związek Emmy się rozpadł. Para doczekała się dwóch córek - Mabel i Evelyn. Ukochana aktora regularnie dzieli się emocjonalnymi wpisami na temat życia u boku Willisa. 29 grudnia 2024 roku opublikowała na Instagramie post z okazji 17. rocznicy ich związku. "Daję sobie 30 min, aby usiąść i zastanowić się: 'Dlaczego on? Dlaczego my?', aby poczuć złość i żal. Potem otrząsam się i wracam do tego, co jest. A to, co jest… to bezwarunkowa miłość. Czuję się błogosławiona, wiedząc o tym i to dzięki niemu. Za każdym razem podejmowałabym takie same decyzje, słuchając swojego serca" -napisała modelka. Czytaj więcej: Poruszający wpis żony Bruce'a Willisa. "Ciężar w sercu i ucisk w żołądku"