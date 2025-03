21 marca o godz. 21 rozpoczęła się uroczysta gala, podczas której zostaną rozdane Nagrody Mariusza Waltera. W Warszawie zjawiła się śmietanka ludzi z mediów, którzy w 2024 roku wyróżniali się kreatywnością i odwagą. Zobaczcie, jak prezentowali się przybyli goście.

Gwiazdy na gali rozdania Nagród Mariusza Waltera. Martyna Wojciechowska goni modowe trendy

Nagrody Mariusza Waltera zainicjowano w 2023 roku przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów. W tym roku po raz drugi poznamy zwycięzców tego prestiżowego wydarzenia. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło największych gwiazd stacji TVN, w tym m.in. Martyny Wojciechowskiej czy Anity Werner. Dziennikarki prezentowały się bardzo elegancko i wybrały na tę okazję wiosenne stylizacje. Podróżniczka postawiła na żółty komplet w modnym w tym sezonie "masełkowym" odcieniu, za to prowadząca "Faktów" zdecydowała się na czarno-białą sukienkę do ziemi, eksponującą ramiona z nietuzinkową aplikacją na przodzie. O ocenę stylizację dziennikarek TVN poprosiliśmy modowego eksperta Michała Musiała.

Martyna Wojciechowska po raz kolejny zachwyciła świetnie dopasowanym garniturem. Pastelowa żółć świetnie podkreśliła urodę dziennikarki i nawiązała do pierwszych ciepłych dni. Zastąpienie topu kamizelką to obecnie jeden z najgorętszych trendów

- ocenił stylista. Ekspert podkreślił, że jedyne, do czego można by się przyczepić to długość spodni, które powinny być niego dłuższe, a także buty. "Czarne szpilki są w tym przypadku za ciężkie. Lepiej prezentowałyby się jasne, może nawet białe, które nadałyby całości jeszcze bardziej nowoczesnego charakteru. Poza tym całość wypadła bez zarzutu" - podsumował. Za to Anita Werner tego wieczoru zdecydowała się na nieśmiertelne połączenie czerni i bieli, które doskonale sprawdza się prawie przy każdej formalnej okazji. Dziennikarka wybrała jednak nieoczywistą formę sukni.

Kreacja z geometryczną górą świetnie wpisała się w obecne trendy i wyglądała bardzo nowocześnie. Stylizację doskonale uzupełniły ponadczasowe szpilki w szpic i niewielką torebką

- ocenił Michał Musiał.

Dziennikarki TVN24 na gali Nagród Mariusza Waltera postawiły na sprawdzone rozwiązania

Na gali pojawiła się także dziennikarka stacji TVN24 Joanna Kryńska, która niedawno zmagała się z guzem mózgu i po kilkumiesięcznej przerwie wróciła do pracy. Na wydarzeniu pojawiła się w białym oversize’owym garniturze.

Gra tutaj zarówno tkanina, jak i forma. Dzięki swobodnemu fasonowi stylizacja ma nonszalancki charakter i jest zgodna ze światowymi trendami. Kontrastowa, niewielka torebka i sandałki na szpilce świetnie uzupełniły cały look (...) Jak widać odpowiednio dobrany garnitur może być świetną alternatywą nawet dla najpiękniejszej sukienki.

- podkreślił Michał Musiał. Stylista docenił także fryzurę dziennikarki. "Prosta linia strzyżenia to esencja nowoczesności. W zestawieniu z jasnym, ciepłym blondem wygląda bardzo rasowo" - powiedział w rozmowie z Plotkiem. Wśród reprezentantów stacji TVN24 nie zabrakło także Marty Kuligowskiej, która zdecydowała się na ten wieczór na klasyczną i bezpieczną czerń. "Wszystko wygląda świetnie, lecz bluzkę należałoby włożyć w spodnie - sylwetka natychmiast nabrałaby lepszych proporcji. Nie ma tutaj nic odkrywczego, lecz klasyka zawsze się obroni" - zauważył Michał Musiał.