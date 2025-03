Kanadyjska komiczka Katherine Ryan w swoim podkaście "Tellling Everybody Everything" wyjawiła, że po raz drugi w swoim życiu mierzy się z rakiem skóry i czeka ją operacja. Po raz pierwszy zdiagnozowano u niej chorobę w 2004 roku. Okazało się, że wykryto raka w drugim stadium, który nie zaatakował węzłów chłonnych i nie musiała przechodzić chemioterapii. Mierzyła się także z nawrotem choroby, ale sobie z tym poradziła. Jak sama podkreśliła, miała ogromne szczęście, że udało się jej wyzdrowieć. Po latach dostrzegła na swoim ramieniu znamię. Jeden z lekarzy poinformował ją, że nie ma w niej nic niepokojącego, ale Ryan czuła, że coś jest nie tak. Jak się wkrótce okazało, po raz kolejny ma raka skóry.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej stwardnienie rozsiane [WYWIAD PLOTKA]

Lekarz odesłał ją z kwitkiem. Twierdził, że nie ma się czym niepokoić

Katherine Ryan pochodzi z Kanady, ale aktualnie mieszka w Wielkiej Brytanii. W swoim podkaście poinformowała, że niedawno dostrzegła na swoim ramieniu niepokojącą zmianę i udała się do lekarza, który ją uspokoił i powiedział, że to nic groźnego.

Lekarz przekazał mi wieści, które tak naprawdę chciałam usłyszeć. Myślę, że naprawdę łatwo jest zaakceptować, że jest się zdrowym, odejść i więcej o tym nie myśleć

- przyznała, ale intuicja podpowiadała jej coś innego. Sumienie nie dawało jej spokoju, bo widziała, że pieprzyk się zmienia, co wzbudziło jej podejrzenia. Do podjęcia działania zmotywowała ją także historia Teddi Mellencamp, gwiazdy programu "Real Housewives", która od 2022 roku zmaga się z rakiem skóry i niedawno lekarze odkryli trzy guzy w jej mózgu. Ryan udała się do prywatnej kliniki i jak się okazało po wykonaniu badań, znamię było złośliwe. Natychmiast je usunięto, ale teraz musi przejść kolejną operację, aby mieć pewność, że cała zmiana została usunięta. W swoim podkaście Ryan podkreśliła, że gdyby zdała się jedynie na opinię lekarza, to uspokoiłaby swoją czujność, co mogłoby mieć katastrofalne skutki dla jej zdrowia.

Po prostu czułam, że z tym pieprzykiem nie jest wszystko w porządku (...) Wydaje mi się to szalone, jeśli pomyślę, co mogłoby się stać, gdybym nie naciskała i przyjęła tę odpowiedź za pierwszym razem. Wtedy czerniak po prostu by rósł i rozprzestrzeniał się na moim ramieniu

- wyznała.

Katherine Ryan zwróciła się z ważnym apelem. "Tym razem miałam wiele szczęścia"

Katherine Ryan podkreśliła, że ma predyspozycje genetyczne do tej choroby, ma jasną skórę i ponad setkę znamion, które regularnie kontroluje. "Nie wychodzę na słońce, zakrywam ciało, ramiona, twarz (...) Tym razem na szczęście odkryłam to na tyle wcześnie, że nie sądzę, aby rozprzestrzeniło się dalej" - dodała i podkreśliła, że w przypadku czerniaka ten proces zachodzi bardzo szybko, dlatego choroba jest tak niebezpieczna. Ryan zaapelowała do swoich fanów, aby regularnie kontrolować swój stan zdrowia i w razie potrzeby powtórzyć badania, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.