Paulina Smaszcz to postać, która budzi sporo emocji. Prezenterka wystąpiła niedawno w "Królowej przetrwania". W reality show po raz kolejny wróciła do tematu byłego męża, przedstawiając Macieja Kurzajewskiego w niezbyt pozytywnym świetle. Okazuje się, że niebawem zobaczymy celebrytkę w kolejnym programie. Tym razem będzie to hit TVP. Smaszcz nie kryła podekscytowania występem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Serowska ogląda "Królową przetrwania". Wtem wspomniała, co sądzi o Smaszcz

Paulina Smaszcz po raz pierwszy od ośmiu lat wystąpi w TVP. "Bardzo się cieszę"

Dzięki mediom społecznościowym Paulina Smaszcz jest w stałym kontakcie z fanami. Ostatnio prezenterka wyjawiła, iż została zaproszona do "Sprawy dla reportera". - Ja to mam ostatnie dni, cały naprawdę czas, w biegu, ale bardzo to lubię i bardzo się cieszę. Dzisiaj pędzę do telewizji publicznej - mówiła na opublikowanym nagraniu. Wspomniała też, że w odcinku zabierze głos na temat kryzysu męskości i partnerstwa. Celebrytka zdradziła również, że nie gościła w Telewizji Polskiej od przeszło ośmiu lat.

Ile to już lat od mojej ostatniej wizyty w TVP? Sporo, wiele, dużo. Musiała zmienić się władza, żebym mogła wejść do gmachu z uśmiechem i zgodnie z własnymi przekonaniami

- napisała na Instagramie socjolożka.

Paulina Smaszcz zareagowała na porażkę Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z gwiazdami"

Paulina Smaszcz nie wypowiada się na temat byłego męża w ciepłych słowach. Niedawno prezenterka udzieliła szczerego wywiadu Żurnaliście, w którym wyjawiła nieznane dotąd szczegóły dotyczące ich związku i rozstania. Ostatnio natomiast celebrytka została zapytana o udział Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z gwiazdami". Prezenter pożegnał się z show już w drugim odcinku. Odpowiedź Smaszcz była dość wymijająca. - Powiem to, co jest dla mnie bardzo istotne. Znałam kiedyś Macieja Kurzajewskiego, byłam przez 23 lata jego żoną. Teraz nie znam. Nie wiem, kto to jest. Nie poznaję osoby - powiedziała w rozmowie z reporterem serwisu Przeambitni. ZOBACZ TEŻ: Smaszcz wyłożyła kawę na ławę ws. wyjazdu Kurzopków do Izraela. "Nie tylko ja się w*******m"