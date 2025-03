Justyna Steczkowska w tym roku spełniła swoje marzenie o ponownym udziale w Konkursie Piosenki Eurowizji. Wokalistka już 13 maja weźmie udział w pierwszym półfinale, który odbędzie się w Szwajcarii. Artystka po 30 latach ponownie stanie do rywalizacji i będzie reprezentować Polskę z piosenką "Gaja". Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konkursu występ Justyny Steczkowskiej wzbudził ogromne zainteresowanie także za granicą. Ku zaskoczeniu artystki, jej piosenka dotarła także za ocean i zrobiła ogromne wrażenie na córce Elona Muska. W najnowszym wywiadzie wokalistka skomentowała całe zamieszanie.

Justyna Steczkowska o reakcji córki Elona Muska na jej piosenkę. "Największy szok"

Vivian Jenna Wilson jest jednym z 14. dzieci Elona Muska. Córka biznesmena jest owocem jej związku z Justine Wilson. Po osiągnięciu pełnoletności transpłciowa córka miliardera odcięła się od ojca i przyjęła nazwisko matki. Vivian jest aktywna w mediach społecznościowych i często komentuje rewelacje dotyczące jej ojca. Tym razem podzieliła się swoimi emocjami związanymi z piosenką Justyny Steczkowskiej. 19 marca córka Muska niespodziewanie skomentowała utwór "Gaja". Opinię wyraziła za pomocą platformy Threads. "W mojej głowie od kilku dni jest tylko: Zargo. Raga. Urra. Gara. Jarga. Jarun. Era Czarodoro. Czas" - napisała córka miliardera. Wilson w komentarzach pod swoim wpisem przeprosiła Polaków za ewentualne błędy w zapisie magicznych fraz oraz określiła utwór "bardzo specyficznym". Jak na słowa córki Elona Muska zareagowała Justyna Steczkowska? Wokalistka podzieliła się swoimi wrażeniami w rozmowie z serwisem Pomponik. Przyznała, ze to dla niej ogromne zaskoczenie, że piosenka trafiła aż za ocean.

To jest dla mnie największy szok z możliwych. Po pierwsze Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w ten konkurs, no bo też nie należą do Europy.

- Jak ta piosenka do niej dotarła? Nie wiem, jestem w takim szoku, bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. Nawet wrzuciłam na swoje story, że wow - podkreśliła.

Córka Elona Muska pomoże Steczkowskiej zwyciężyć Eurowizję? "To na pewno pomaga"

Z pewnością publikacja córki Elona Muska przyczyni się także do dalszego promowania piosenki Justyny Steczkowskiej. W rozmowie z Pomponikiem wokalistka została zapytana o to, czy komentarz Amerykanki może pomóc jej w zwycięstwie. Podkreśliła, że trudno jej to ocenić, ale jest bardzo wdzięczna za tak miłą reakcję. - Nie mam pojęcia, na pewno jest to jakiś obrót informacji, skoro ta piosenka dotarła na drugi koniec świata, to tylko możemy się cieszyć. Może to będzie miało jakieś przełożenie na punkty i Polska będzie w jakiejś pierwszej dziesiątce, pierwszej piątce, tego nie wiem. Ale na pewno takie informacje nam pomagają, wiec bardzo dziękuję - podsumowała.