Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych Polek w świecie fitnessu. Nie od dzisiaj wiadomo, że żona Roberta Lewandowskiego skupia swoją karierę wokół ćwiczeń, zachęcając przy tym swoich odbiorców do uprawiania sportu oraz zdrowego trybu życia. W nawiązaniu do swojej działalności Lewandowska postanowiła zorganizować kolejne wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mogli poćwiczyć wraz z nią.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska wspiera młodych. "Chcę być dla nich tym jednym puzzlem"

Anna Lewandowska zaprasza na "Healthy Day". Poznaliśmy ceny biletów

"Healthy Day to flagowe wydarzenie sportowe, organizowane przez Annę Lewandowską, najpopularniejszą polską trenerkę i mistrzynię świata w karate tradycyjnym" - możemy przeczytać na stronie wydarzenia, które odbędzie się już piątego kwietnia w KGHM Ślęza Arena we Wrocławiu. "Healthy Day to nie tylko okazja do wspólnego treningu z elementami karate. To również możliwość poznania Anny Lewandowskiej, wysłuchania jej wykładu o zdrowym stylu życia i codziennej motywacji. Anna od ponad dziesięciu lat jest inspiracją do zmiany nawyków na zdrowsze dla ponad pięciu mln osób, które obserwują jej instagramowy profil" - opisano dalej na stronie eventu.

Jak przy tym prezentują się ceny biletów na wydarzenie Lewandowskiej? Chętni, by wziąć w nim udział, mogą skorzystać z dwóch opcji pakietów - standard (299 zł i 9,97 zł opłaty systemowej) lub premium (399 zł i 12,97 zł opłaty systemowej). W droższej opcji oprócz podstawowego udziału w całodniowym evencie i zestawu produktów od Lewandowskiej kupujący zyskują także m.in. pierwszeństwo podczas zdjęć z Anną oraz dostęp do aplikacji treningowej na 180 dni. Jesteście zainteresowani wybraniem się na wydarzenie trenerki? Dajcie znać w ankiecie na dole strony!

Anna Lewandowska rozwija swoje studio w Barcelonie. Tak o nim opowiadała

Przypomnijmy, że pośród wielu biznesów Lewandowskiej oczkiem w jej głowie stało się od 2024 roku założone przez gwiazdę Edan Studio. Trenerka otworzyła je w listopadzie minionego roku w Barcelonie i prędko stało się jednym z ulubionych miejsc ćwiczących mieszkańców miasta. "To pierwsze, tego typu multi-butikowe studio w Europie, które będzie oferować taką różnorodność zajęć i możliwość udziału w części kulinarnej. W ramach jednego pakietu nasi goście sami będą mogli decydować, na jaką aktywność mają danego dnia ochotę" - opowiadała jeszcze pod otwarciem Edan Lewandowska dla "Business Insider".