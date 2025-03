Aleksandra Żebrowska słynie z niepospolitego sposobu prowadzenia mediów społecznościowych. Żona Michała Żebrowskiego wielokrotnie pokazywała, że ma do siebie dystans. Śledzący jej profile z kolei docenili autentyczność i stronienie od zbędnych filtrów. Teraz influencerka zaskoczyła fanów nietypowym ujęciem córki. Przy okazji zwróciła się do fanów o pomoc.

Aleksandra Żebrowska prosi fanów o pomoc. Pokazała głowę córki

Tematyka Instagrama influencerki z reguły obejmuje codzienność Żebrowskich z czwórką dzieci. Celebrytka za pomocą żartobliwych publikacji pokazuje, że nie zawsze dba o perfekcyjny wygląd i nie stara się na siłę lukrować rzeczywistości. Jakiś czas temu 36-latka zaprezentowała na sobie nietypową fryzurę, w której do upięcia włosów użyła... stanika. Szybko okazało się, że za fantazyjnym uczesaniem kryła się masa wyzwań, której dostarczyło jej wówczas życie. Jej dzieci zmagały się bowiem z chorobami, które Żebrowska opisała w hasztagach: bostonką, zapaleniem zatok i innymi dolegliwościami.

To nie koniec perypetii w rodzinie Żebrowskich. Teraz metamorfozy doczekała się jedna z ich pociech. 20 marca na Instagramie Aleksandry pojawiło się tajemnicze ujęcie, ukazujące włosy dziewczynki. "Prada hair. Send help" - zawarła w hasztagach Żebrowska. Artystyczny nieład na głowie dziecka rozbawił internautów. "Ja taką Pradą jestem każdego dnia rano", Czyli moja córka jest prekursorką mody, muszę jej honor zwrócić", "To się porobiło" - czytamy pod postem.

Aleksandra Żebrowska lubi eksperymentować z fryzurą. "Nigdy więcej"

Jeszcze niedawno Aleksandra Żebrowska udostępniła na Instagramie ujęcia z pewnego planu zdjęciowego. Na potrzebę kampanii przeszła sporą metamorfozę. Fryzjer zafundował jej krótką grzywkę. Były to tylko doczepianie włosy, więc zmiana była jedynie chwilowa. To nie jedyny czas, gdy Żebrowska postawiła na przemianę. W 2023 roku dorwała nożyczki i sama zafundowała sobie krótką grzywkę. Zainspirowała się ikoną mody i aktorką Jane Birkin. Niestety, nie była to udana metamorfoza. "Nigdy więcej" - pisała załamana Żebrowska. Zdjęcia znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Żebrowska zdemaskowała męża. We wspólnym wywiadzie doszło do sporu