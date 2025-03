Doda już od 2002 roku podbija polski show-biznes i jest jedną z najpopularniejszych gwiazd rodzimej branży. Skutecznie dba też o to, aby ciągle bylo o niej głośno i od lat wychodzi jej to znakomicie. Wokalistka ostatnio coraz częściej wspomina jednak o zakończeniu kariery. Doda w ciągu ostatnich lat miała okazję nie tylko sprawdzić się w muzyce, ale także na planie filmowym. Na temat jej aktorskich umiejętności miał okazję wypowiedzieć się m.in. Krzysztof Zanussi, który z nią współpracował. "Mam bardzo miłe wspomnienia z naszej współpracy. Zaśpiewała bardzo przyzwoicie trudną arię (...) Uważam ją za osobę estradowo bardzo kompetentną. I rozumiem, dlaczego zrobiła karierę. Była ku temu wyposażona szczęśliwie - wyjawił reżyser w rozmowie z serwisem "Złota scena". Więcej przeczytasz tutaj. Doda przez lata swojej kariery zgromadziła wokół siebie wiernych fanów. Jeden z nich postanowił wyrzeźbić twarz wokalistki. Jak wyszło? Oceńcie sami.

Wyrzeźbił podobiznę Dody. Zdania są mocno podzielone. "Górniak albo Rozenek"

Doda właśnie doczekała się kolejnej podobizny. Tym razem wizerunek wokalistki wziął na warsztat artysta zajmujący się tworzeniem rzeźb z gliny. Celebrytkę spotkał wyjątkowy zaszczyt. "Pierwsza kobieta, którą wyrzeźbiłem to podobizna Dody" - czytamy w opisie. Jak się okazuje, wykonanie podobizny wokalistki zajęło sporo czasu.

Podobizna Dody Queen, którą aktualnie robiłem 10,5 godziny. Zostają poprawki i szczegóły, a na końcu malowani

- czytamy w opisie nagrania na TikToku. Jak na to dzieło zareagowali fani? W komentarzach nie brakowało słów zachwytu. "Czy nie przeczytałam napisu na samym początku? Tak, a czy wiedziałam, że to Doda? Oczywiście, że tak" - stwierdziła jedna z internautek. "Nie wierzę, jak pięknie odwzorowana" - dodała kolejna osoba. Nie wszyscy byli jednak równie zgodni. Pojawiły się nawet opinie, że wyrzeźbiona głowa wokalistki o wiele bardziej przypomina podobiznę Małgorzaty Rozenek. "Nie jest identyczna, ale ma takie cechy charakterystyczne", "Bardziej to przypomina Edytę Górniak", 'A myślałam, że to pani Rozenek", "To Maryla" - czytamy w komentarzach.

Internauta wytknął Dodzie błąd ortograficzny. Reakcja była natychmaistowa

Doda od lat powtarza, że zdobyła certyfikat Stowarzyszenia Mensa i uzyskała wynik 156 IQ. Ostatnio pod jednym z jej wpisów w mediach społecznościowych odezwał się jeden z internautów, który postanowił wytknąć wokalistce błąd ortograficzny. "Po raz kolejny spytam, zwłaszcza biorąc pod uwagę pisownię 'w ogóle', gdzie to wysokie IQ, którym pani Doda sobie tak beztrosko szafuje?" - zapytał złośliwie. Doda długo nie zwlekała z odpowiedzią.