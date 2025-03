Agustin Egurrola przez lata był związany ze stacją TVN. Widzowie mogli oglądać go w programach "You Can Dance" oraz "Mam talent!". W 2021 roku wiele się zmieniło. Choreograf rozpoczął współpracę z Telewizją Polską. Wystąpił m.in. w programie "Dance dance dance" oraz został przewodniczącym jury w "You Can Dance - Nowa generacja". Teraz Egurrola powrócił do "stacji matki".

"Dzień dobry TVN". Agustin Egurrola o powrocie. Tajemnicza deklaracja

19 marca wyemitowano kolejny odcinek programu "You Can Dance". Na widzów czekała wielka niespodzianka. W pewnym momencie na scenie pojawił się Agustin Egurrola, który ściągnął zasłaniającą go pelerynę i przekazał jurorom kopertę z wynikami. Zwrócił się do Michała Danilczuka. - Pozwól, że jako starszy kolega dam ci radę. Za moment najtrudniejszy moment programu i mam prośbę: spokojnie, powoli, dokładnie. Do jurorów, chciałbym wam pogratulować tego stołu, nareszcie wyglądacie jak jurorzy - powiedział na wizji.

20 marca Agustin Egurrola pojawił się w "Dzień dobry TVN". Damian Michałowski wspomniał o jego występie w tanecznym programie. - Wchodzisz trochę jak z "Traitorsów" w tym przebraniu, jakbyś był zdrajcą. Ale teraz odsłaniasz swoją twarz i jesteś lojalny, tak? - padło na antenie. Choreograf przyznał, że bardzo ucieszyło go ciepłe powitanie widzów, jednak nie zdradził, czy pojawi się jeszcze w tym sezonie "You Can Dance". Jego słowa wskazują jednak na to, że nie żegna się z formatem. - Słuchajcie, nie mogę, bo to jest podpisane. Trzeba oglądać program i śledzić bohaterów, tancerzy, to, co się będzie działo. (...) Jak dostanę propozycję bycia piątym jurorem, to na pewno! A może będę choreografem, a może prowadzącym? - skwitował.

"Dzień dobry TVN". Agustin Egurrola nie krył emocji. "Jestem wzruszony"

W dalszej części Agustin Egurrola wspomniał o tym, jak się czuje po powrocie do stacji. Wyjawił, że bardzo ucieszył go telefon od produkcji tanecznego formatu. - Powiem ci szczerze, że jestem wzruszony, że tu jestem. Nie chcę powiedzieć, że nie sądziłem, że to w ogóle nastąpi, ale ogromnie się cieszę, że was widzę, że mogę tu być. Słuchaj, jak wracasz do domu, to jest naprawdę dużo emocji - padło na antenie.