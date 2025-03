Elon Musk jest ojcem 14 dzieci, jednak zaangażowanie miliardera w ich wychowanie jest często w mediach kwestionowane. Owocem relacji kontrowersyjnego biznesmena z Justine Wilson jest Vivian Jenna Wilson. Po osiągnięciu pełnoletności transpłciowa córka Muska odcięła się od znanego ojca i przyjęła nazwisko matki.

Vivian Jenna Wilson zachwala piosenkę Justyny Steczkowskiej. Zdecydowała się na wymowny komentarz

Vivian Jenna Wilson jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, w których często dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi aktualnie głośnych tematów. 19 marca córka miliardera niespodziewanie skomentowała polską propozycję na Eurowizję 2025. Na platformie Threads podzieliła się swoimi pozytywnymi emocjami związanymi z piosenką Justyny Steczkowskiej. Wilson w poście zacytowała słowiańskie agmy, które pojawiają się w utworze "Gaja". "W mojej głowie od kilku dni jest tylko: Zargo. Raga. Urra. Gara. Jarga. Jarun. Era Czarodoro. Czas" - napisała córka miliardera. Co więcej, Wilson w komentarzach pod swoim wpisem przeprosiła Polaków za ewentualne błędy w zapisie magicznych fraz oraz określiła utwór "bardzo specyficznym". Nie ulega wątpliwości, że wpis Vivian może zwiększyć zainteresowanie eurowizyjną propozycją Justyny Steczkowskiej. Czy tak będzie? Z pewnością przekonamy się niebawem.

Elon Musk kolejny raz został ojcem. Jego córka nie wytrzymała

Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że Elon Musk znowu został ojcem. Tym razem informację o jego już 13. dziecku ujawniła pisarka Ashley St. Clair. Okazało się, że informacja ta była zaskoczeniem nawet dla jego córki Vivian Jenny Wilson. W odpowiedzi na ogłoszone w mediach informacje Vivian Jenna Wilson podzieliła się swoją opinią na TikToku. Córka miliardera przyznała, że nie pierwszy raz dowiaduje się o nowym rodzeństwie w taki sposób. "Wow, gdybym dostawała pięciocentówkę za każdym razem, gdy dowiaduję się, że mam przyrodnie rodzeństwo przez Reddit, miałabym dwie pięciocentówki… Nie jest to dużo, ale dziwne, że zdarzyło się to dwa razy, prawda?" – powiedziała 21-latka, nawiązując do podobnej sytuacji z 2022 roku, gdy dowiedziała się o tym, że Musk ma dziecko z piosenkarką Grimes.