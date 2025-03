Bruce Willis 19 marca skończył 70 lat. Aktor w 2022 roku wycofał się z życia publicznego, co ma związek z postępującą afazją i demencją zwaną otępieniem czołowo-skroniowym, która jest nieuleczalna. Mimo iż nie występuje już w nowych produkcjach i się nie pokazuje na różnego rodzaju wydarzeniach, to rodzina legendarnego aktora dba nie tylko o niego, ale i o jego fanów, co jakiś czas zamieszczając nowe informacje i zdjęcia. Z okazji jego urodzin bliscy Willisa pokazali, jak spędzili ten wyjątkowy dzień. Była żona aktora opublikowała wymowny wpis.

Zobacz wideo Najważniejsze role Bruce'a Willisa. Przypominamy najlepsze filmy aktora [Popkultura Extra]

Zdjęcia z urodzin Bruce’a Willisa obiegły sieć. Co za widok!

Demi Moore i Bruce Willis pobrali się w 1987 roku i doczekali trzech córek - Rumer, Scout i Tallulah. Małżonkowie rozwiedli się jednak w 2000 roku, ale mimo rozpadu związku nadal utrzymują przyjacielskie relacje. Moore w wywiadach ciepło wypowiada się o byłym mężu, z którym regularnie się widuje. Z okazji jego urodzin zamieściła wyjątkowy wpis. "Wszystkiego najlepszego Bruce Willis. Kochamy cię" - napisała aktorka. Przy okazji zamieściła serię kadrów, na których można było dojrzeć, jak wyglądały tegoroczne urodziny aktora. Był otoczony najbliższą rodziną i chętnie pozował do zdjęć z byłą żoną, córkami i wnuczką. W komentarzach fani przyłączyli się do życzeń. Podkreślali też, że są pełni podziwu dla rodziny Bruce'a i Demi, którzy przez lata wypracowali wyjątkową więź. Rumer Willis opublikowała zabawne nagranie ze znanymi rodzicami. Na wideo Bruce i Demi w świetnych humorach razem się wygłupiali tańcząc. "Dla króla. Kocham cię tatusiu, szczęśliwych 70. urodzin" - napisała.

Pierwsze objawy nieuleczalnej choroby Bruce'a Willisa dostrzeżono na planie filmowym

Głównym objawem choroby, który pojawił się u Willisa były problemy z komunikacją. Druga żona aktora Emma Heming Willis w wywiadzie dla "Town & Country", nie ukrywała, że początkowo aktor był błędnie diagnozowany. Sądzono, że znów zmaga się z dziecięcym jąkaniem. W 2020 roku podczas kręcenia filmu "Poza prawem" zauważono, że Willis ma trudności z zapamiętywaniem dialogów i miejsc, w których się znajduje. Reżyser Mike Burns był zmuszony skrócić kwestie aktora już po pierwszym dniu pracy z nim. "U Bruce'a zaczęło się w płatach skroniowych, a następnie rozprzestrzeniło się na przednią część mózgu. Choroba atakuje jego zdolność do chodzenia, myślenia, podejmowania decyzji" - wyjaśniła w wywiadzie z 2024 roku żona legendarnego aktora.