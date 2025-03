Magda Gessler doskonale wie, jak prowadzi się biznes. Oprócz tego, że jest gospodynią "Kuchennych rewolucji", które doczekały się 30 sezonów, prowadzi restaurację i cukiernię. Już wiemy, że "U Fukiera" ponownie zagości catering - tym razem na Wielkanoc. Gwiazda ogłosiła, jaką kwotę trzeba przygotować, by móc kupić dania. Można się zdziwić!

Magda Gessler ujawniła, ile będzie kosztować jej wielkanocny catering

Wielokrotnie restauratorka podkreślała, że wysokie ceny jej produktów wynikają z faktu, że stoi za nimi jakość. Czy i tak będzie w przypadku wielkanocnych przysmaków? Tego dowiedzą się koneserzy smaku, którzy skorzystają z cateringu Magdy Gessler. Ile będą musieli za niego zapłacić? Ceny mogą przyprawić wiele osób o zawrót głowy. Na wstępie zaskakująca jest cena połówki faszerowanego jajka - 7,60 zł, jeśli ktoś wybierze w wersję z szynką, to wyda 8,20 zł. Co jeśli zachce się wam pasty jajecznej? Za 200 gramów zapłacicie u restauratorki 35 zł. 300 g sałatki jarzynowej kosztuje 43 zł, a 400 g pasztetu z dziczyzny i grzybów to wydatek rzędu 98 zł.

Wielu z pewnością nie wyobraża sobie świąt bez mięsa. Oczywiście w menu cateringu Magdy Gessler ich nie brakuje. Pół kilo wiejskiej jałowcowej kupicie za 37,50 zł, a biała parzona kosztuje 39,50 zł. Można również dostać schab ze śliwką - tutaj trzeba uiścić opłatę 78 zł. Za chrzan zapłacimy 22 zł, a sos tatarski kosztuje 39 zł.

Catering u Magdy Gessler. Ceny obiadu i deseru może zwalić z nóg

To nie koniec rewelacji. W menu znalazła się także kaczka pieczona z antonówkami, która kosztuje aż 193 zł. Za niecały litr kremu chrzanowego z pulpecikami z cielęciny zapłacimy aż 79 zł. To jednak nie koniec, bo 900 ml rosołu dostaniemy u restauratorki za 65 zł, a tę samą pojemność białego barszczu za 69 zł. Domownicy z pewnością będą chcieli coś przekąsić po tej uczcie. Magda Gessler przygotowała również desery. Ceny są jednak dość... powalające. Cena różanego mazurka to 67 zł, a ten w wersji kajmakowej lub z białą czekoladą i kardamonem jest aż o cztery złote tańszy - kosztuje 63 zł. Mamy również do wyboru nieco ponad kilogram babki z bakaliami w cenie 88 zł, a także jabłecznik z cynamonem, za który trzeba zapłacić 77 zł. W kwestii deserów króluje jednak cena bezy z kremem - to aż 133 zł.