Alec Baldwin uciszany przez żonę na oczach widzów. W sieci zawrzało

Alec Baldwin i Hilaria Baldwin aktualnie promują swoje reality show realizowane dla telewizji TLC. Zakochani nawiązali do programu "Baldwinowie" w jednym z niedawnych wywiadów wywiadów w trakcie którego doszło do zaskakującego incydentu.

Zachowanie żony Aleca Baldwina wzbudziło kontrowersje. W sieci zawrzało

W trakcie niedawnego wywiadu Baldwinów dla serwisu Extra TV Alec Baldwin zażartował, że kontynuacja reality show zakochanych powinno nosić nazwę "The Hilaria Show". Jego żona natychmiast zareagowała, zwracając się do niego stanowczo. - Kiedy ja mówię, ty milczysz! - wyznała, a następnie małżonka aktora z uśmiechem dodała, że w kolejnym sezonie programu trzeba będzie wyciąć męża z produkcji.

W dalszej części rozmowy nie było lepiej. Gdy gwiazdor próbował dojść do słowa, jego ukochana zwróciła mu uwagę, że nie daje jej się skupić na udzielanych odpowiedziach. - Przestań, denerwujesz mnie. Przestań. To nie jest słodkie. Nie, on mnie rozprasza. Zaraz przerwę ten wywiad - powiedziała zdenerwowana kobieta, gdy jej mąż próbował skomplementować urodę ukochanej. Nagranie tej niezręcznej rozmowy trafiło na TikToka, gdzie wzbudziło gorącą dyskusję. "Jest bardzo niegrzeczna wobec męża przy wszystkich", "Jest wobec niego bardzo nieufna", "Na nagraniu pokazano bardzo zły moment" - pisali fani w sieci.

Alec Baldwin zaskakująco o małżeństwie z Kim Basinger. Jakie aktualnie mają relacje?

Obecnie Alec Baldwin wiedzie szczęśliwe życie u boku żony Hilarii, jednak jego przeszłość obfitowała w burzliwe momenty. Małżeństwo gwiazdora z Kim Basinger zakończyło się w 2002 roku, gdy aktorka zdecydowała się na rozwód, oskarżając aktora o tyranizowanie. Okazuje się, że pomimo dawnych napięć, dziś dawni zakochani utrzymują poprawne relacje. Aktor otworzył się na ten temat w jednym z odcinków reality show, w którym występuje wraz z Hilarią i dziećmi. - Myślę, że jestem tak skoncentrowany na [najstarszej córce - przyp.red.] Carmen i chcę mieć dobre relacje z Carmen, ponieważ znowu mam córkę - wyjawił, nawiązując jednocześnie do skomplikowanych relacji rodzinnych z przeszłości.