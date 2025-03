Agata Kulesza należy do grona najbardziej cenionych aktorek w kraju. Mogliśmy ją podziwiać w "Skazanej", nagrodzonej Oscarem "Idzie" czy też "Róży". Niestety, ale i ona dołączyła do niechlubnego grona gwiazd, które nie przejmują się przepisami drogowymi. "Super Express" przyłapał celebrytkę na łamaniu zasad ruchu drogowego. Powodem wizyta u koleżanki.

Agata Kulesza nie przejmuje się zasadami na drodze. Złamała przepisy

Od lat celebryci pokazują, że nie do końca znają przepisy ruchu drogowego - oczywiście nie są jedynymi, którzy ich nie przestrzegają. Agata Kulesza miała problem, by znaleźć miejsce do zaparkowania. W stolicy ten problem dotyczy większości kierowców, którzy próbują zostawić gdzieś auto, ale nie mogą znaleźć pustej przestrzeni. Ceniona aktorka się nie patyczkowała. Z informacji podanych przez "Super Express' wynika, że gwiazda na godzinę miała zostawić auto w niedozwolonym miejscu. W tym czasie udała się na wizytę do koleżanki. Aktorka utrudniła innym przejazd - zaparkowała pojazd niemal na skrzyżowaniu i ograniczyła widoczność. Kulesza miała szczęście. Policja mogłaby jej wlepić mandat w wysokości 300 złotych.

Agata Kulesza rozwiodła się po 14 latach małżeństwa. To ją "poturbowało"

W 2020 roku Kulesza oficjalnie rozstała się z operatorem Marcinem Figurskim. Mimo że rozwód został sfinalizowany, sporną kwestią był podział majątku. "Podczas rozwodu nauczyłam się konsekwencji, wielkiej cierpliwości i zrozumienia, że na niektóre rzeczy nie mam wpływu. (...) Wybrałam drogę sądową, bo uważam, że pewne rzeczy należy załatwiać tam, gdzie działa prawo i jestem z tego bardzo zadowolona" -wyjawiła aktorka w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Po rozwodzie musiała się udać na terapię. "Jestem totalnie poturbowana - tylko jakie są następstwa poturbowania? Poturbowanie się kończy, a jak to przeżyjesz... Człowieku, to się rodzisz na nowo. Nie pamiętam, kiedy byłam w takiej dobrej formie" - mówiła w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski". Aktorka przyznała, że trudne doświadczenia związane m.in. z przeciągającym się rozwodem ukształtowały jej charakter.