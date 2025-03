Wes Scantlin w 1992 roku założył zespół Puddle of Mudd, którego do dziś jest wokalistą. Grupa ma na koncie sześć albumów studyjnych i wypromowała takie utwory jak "Control", "Blurry", a także "She Hates Me". Kapela ma na koncie statuetki Billboard Music Awards i Kerrang! Awards. We wrześniu 2023 r. zespół wydał swój najnowszy album "Ubiquitous", ale krótko po tym, Scantlin zwolnił dotychczasowych kolegów z zespołu. Rockman od lat ma problemy z prawem. Został ponownie zatrzymany. Znamy szczegóły.

Wes Scantlin trafił za kraty. Postawiono mu poważne zarzuty

Znany rockman został zatrzymany w Torrance w Kalifornii. Jak wynika z informacji przekazanych przez portal TMZ, policja została wezwana do awantury pomiędzy Scantlinem, a jego partnerką. Miało dojść do przemocy fizycznej ze strony 52-latka. W jego apartamencie znaleziono także śladowe ilości nielegalnych substancji. Los Angeles County Sheriff Inmate Information Center poinformowało, iż Scantlin został aresztowany nad ranem 11 marca i przewieziony do Los Angeles County Jail - ustanowiono kaucję w kwocie 90 tysięcy dolarów (około 350 tysięcy złotych). Muzyk będzie odpowiadał przed sądem. Zarzuty wobec niego są poważne - chodzi bowiem o przemoc domową oraz posiadanie nielegalnych substancji. Portal People twierdzi, że Scantlin ma już zaplanowane dwie rozprawy sądowe - na 28 marca i 15 kwietnia. Grozi mu kilkuletnia odsiadka w zakładzie karnym.

O muzyku zrobiło się już głośno w marcu tego roku, gdy pojawił się na charytatywnym koncercie. Zespół grał 1 marca w Broken Spoke Saloon- wejścia były darmowe. Wielu zauważyło, że Scantlin zachowuje się nietypowo - bełkocze i nie może ustać na scenie. Później stwierdził, iż "jeden z byłych kolegów z zespołu podał mu środek odurzający".

Wes Scantlin od lat ma problemy z prawem. Za to aresztowano go w przeszłości

Rockman wszedł w konflikt z prawem lata temu. Wcześniej był aresztowany za posiadanie nielegalnych substancji, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, zakłócanie porządku na lotniskach, awantury domowe i złamanie przepisów drogowych. W sierpniu 2024 r. Scantlin został aresztowany po tym, jak odmówił współpracy policji po zatrzymaniu do rutynowej kontroli drogowej.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.