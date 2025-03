Maryla Rodowicz po raz pierwszy wystąpiła na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1968 roku i od tamtej pory przy każdym swoim występie była niekwestionowaną gwiazdą muzycznego wydarzenia. Szerokim echem w mediach odbiła się 61. edycja imprezy w 2024 roku, kiedy to poinformowano, że Rodowicz nie pojawi się w Opolu, gdyż "nie zmieściła się w formule festiwalu". Wielu fanów artystki zaczęło wierzyć, że w bieżącym roku dojdzie do jej powrotu na opolską scenę. Maryla zabrała wreszcie głos w tej sprawie.

Zobacz wideo Maryla Rodowicz o swoich występach w telewizji publicznej. "To telewizja ma bana od artystów"

Maryla Rodowicz o Opolu 2025. Artystka postawiła sprawę jasno

W ostatnich miesiącach w mediach huczało od plotek na temat powrotu Rodowicz do Opola, przez co Plejada postanowiła skontaktować się z artystką, by ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. - Nie, nikt się nie kontaktował. I nie wydaje mi się, żeby miał się kontaktować, bo ja mam w tym czerwcowym terminie sporo koncertów. Nic nie słyszałam też o "koncercie niespodziance" - odpowiedziała redakcji Maryla, przy czym została też zapytana o chęć możliwego występu na festiwalu w przyszłości.

Pewnie, że miałabym ochotę wystąpić. Opole jest dla mnie ważnym miejscem. Tyle że na razie nic nie mówią i telefon milczy. A ponieważ nie miałam żadnych propozycji, to dlatego mam w tych dniach koncerty

- wyjawiła dalej Rodowicz. Na koniec rozmowy odniosła się także do "bana", który miał zostać na nią nałożony w związku z występami na antenie TVP za czasów byłej władzy. - Jestem w świetnej formie, z przyjemnością zagrałabym w Opolu, ale to nie TVP ma bana u mnie, tylko odwrotnie. Ja mam bana u TVP. Nie zapraszali mnie ostatnio, ale ja się nie obrażam o takie rzeczy. Jeżeli zaproszą, to wystąpię z przyjemnością - podsumowała piosenkarka.

Jeszcze niedawno Maryla Rodowicz żaliła się na TVP. Straciła tam posadę w "The Voice Senior"

Przypomnijmy, że poza licznymi występami Rodowicz była związana z dawnym TVP dzięki jej roli jurorki w "The Voice Senior". W minionym sezonie artystka się już jednak nie pojawiła. W wywiadzie z Plejadą z początku bieżącego roku Rodowicz wyznała, że mimo wszystko wciąż lubi format "The Voice", lecz nie kryje przy tym żalu do produkcji TVP, że została od programu odsunięta. "Jestem trochę obrażona na TVP, ponieważ oni mnie zupełnie skreślili. Od roku mówią, że ja się nie mieszczę w ich formule" - stwierdziła Maryla.