Grażyna Szapołowska była gwiazdą 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka tworzyła taneczną parę razem z Janem Klimentem, jednak po trzech odcinkach odpadli z rywalizacji o Kryształową Kulę. Udział gwiazdy kina budził spore emocje wśród widzów. Po opuszczeniu programu 68-latka znowu rozgrzała media do czerwoności. Wszystko za sprawą sposobu, w jaki nazwała Iwonę Pavlović.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Edytę Zając, czy sama poszłaby do "Hotel Paradise". Ale reakcja!

Grażyna Szapołowska nazwała Pavlović "niezłą s****ą", a teraz się tłumaczy. "Nie mówcie, że ją obraziłam"

Opuszczenie "Tańca z gwiazdami" przez Grażynę Szapołowską bardzo zaskoczyło widzów, którzy byli niemal pewni, że aktorce uda się dotrzeć do samego finału, gdzie mogłaby się zmierzyć w walce o Kryształową Kulę. W ostatnim odcinku artystka zatańczyła rumbę, za którą dostała 31 punktów, w tym pięć punktów od Iwony Pavlović, która znana jest z ciętego języka i surowych ocen. - Od strony teatralnej, widowiskowej, emocjonalnej zatańczyła przepięknie, ale od strony tanecznej to było bardzo słabiutkie - powiedziała jurorka w rozmowie z Jastrząb Postem.

Po zakończeniu odcinka Szapołowska postanowiła odnieść się do otrzymanej oceny. W rozmowie z Jastrząb Postem nazwała Pavlović... "niezłą s****ą". Gwiazda "TzG" nie spodziewała się jednak, że z wypowiedzianych przed chwilą słów będzie musiała się mocno tłumaczyć. "To, że odpowiedziałam na pytanie (...), że Iwona to jest "niezła s****a", to dla mnie był pewnego rodzaju komplement w cudzysłowie i gra słowna. Uważam, że Iwona jest wspaniałym autorytetem, a że oprócz show daje wspaniałe uwagi, które powinno się wziąć do serca. (...)" - napisała w mediach społecznościowych. Na koniec zwróciła się do fanów. "Błagam was, nie kłóćcie się i nie mówcie, że ją obraziłam, bo jestem dla niej pełna szacunku za jej profesjonalizm i słowa! Zawsze musi być ktoś, kto ocenia taniec od strony bardzo fachowej" - podsumowała na Facebooku i Instagramie.

Grażyna Szapołowska opuściła "Taniec z gwiazdami". Czytelnicy Plotka zdecydowali, czy słusznie

W artykule Ależ afera! Widzowie grzmią po odpadnięciu Szapołowskiej, a Pavlović dołożyła do pieca czytelnicy Plotka wyrazili opinię, co sądzą o opuszczeniu programu przez Szapołowską i Klimenta. Od momentu publikacji, w ankiecie wzięło udział 1338 internatów (stan w momencie pisania artykułu - red.), spośród których niemal 69 proc. uważa, że para zasłużenie odpadła z dalszej rywalizacji. Z drugiej strony, nieco ponad 20 proc. czytelników wskazało, że aktorka powinna zostać w programie. Opcję "ciężko powiedzieć" zaznaczyło przy tym 11 proc. czytających.