Ewa Krawczyk w 2021 roku została wdową. Kobieta została jedyną spadkobierczynią swojego męża. Syn artysty zdecydował się jednak walczyć sądownie o część majątku ojca. Spór o spadek nadal nie został zakończony. Jak donosi "Życie na gorąco" wdowa po artyście zdecydowała się ostatnio na dużą inwestycję.

Ewa Krawczyk remontuje willę po artyście. Sąsiadka zdradziła jej plany

Jakiś czas temu media informowały, że Ewa Krawczyk sprzedała łódzkie mieszkanie artysty. Pieniądze ze sprzedaży miała zainwestować w apartament w Międzyzdrojach. Ostatnio natomiast "Życie na gorąco" ujawniło, że wdowa zdecydowała się na kolejny poważny krok – remont willi w Grotnikach, gdzie mieszkała wraz z mężem. Krawczyk chce się ponoć pozbyć miejsca, które uwielbiał jej mąż - basenu. Jej plany zdradziła sąsiadka.

Ewa Krawczyk postanowiła zlikwidować ukochany basen męża i w tym miejscu wybuduje fontannę. Zamówiła też sporo nowych roślin i chce wymienić meble ogrodowe

- wyjawiła informatorka tygodnika. Ewa Krawczyk nie zamierza nikomu tłumaczyć się ze swoich inwestycji. Kilka lat temu, kiedy "Super Express" poinformował, że wdowa sprzedała działkę w Jedliczach, dała do jasno zrozumienia, co sądzi o komentujących jej wydatki. "Dlaczego mam się tłumaczyć z własnych pieniędzy? To są moje pieniądze i mam prawo zrobić z nimi, co chcę. Nikogo nie powinno to interesować, a ja nie zamierzam się przed nikim tłumaczyć" - mówiła na łamach tabloidu.

Ujawniono nowe fakty ws. testamentu Krzysztofa Krawczyka

Wszystko wskazuje na to, że sądowa batalia o spadek po Krzysztofie Krawczyku nie zakończy się szybko. Niedawno pojawiły się jednak nowe fakty w sprawie, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na stronę syna muzyka. Pojawił się bowiem świadek, który zeznał, iż piosenkarz sporządził dwa testamenty. "Testamenty były dwa. Ja widziałem ten wcześniejszy. O ten testament, w którym był uwzględniony junior, nagabywała babcia, matka Krzysztofa Krawczyka seniora. Chodziło o to, żeby Igor był zabezpieczony, bo ta jedyna babcia wiedziała, że Igor Krzysztof Krawczyk jest taką kulą u nogi i tylko ona się nim zajmowała" - powiedział "Faktowi" Zbigniew Rabiński, który jest blisko z Juniorem.