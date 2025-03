Tak Edward Miszczak świętował 70. urodziny. Nie urządził hucznej imprezy

W środę 18 marca Edward Miszczak obchodził 70. urodziny, jednak na razie ani myśli o emeryturze. Już z samego rana mógł liczyć na rymowane życzenia od swojej żony - Anny Cieślak. Solenizant nie zdecydował się jednak na huczną imprezę urodzinową. Zamiast tego dyrektor programowy Polsatu zabrał ukochaną na uroczystą galę.

Edward Miszczak skończył 70 lat. Tak spędził urodzinowy wieczór

Edward Miszczak od kilku lat jest mężem Anny Cieślak. Pomimo iż w tym roku będą obchodzić czwartą rocznicę ślubu, nadal są w sobie zakochani niczym nastolatki. Świadczyć mogą o tym choćby życzenia urodzinowe, które aktorka złożyła mężowi. "70 masz dziś lat — wciąż cię fascynuje świat. Kochasz ludzi — uwielbiasz ich "budzić". W zakresie działania — jesteś nie do zajechania. Płyniesz zawsze na najgłębszą wodę, nie zważając na pogodę. Żegluj dalej przez odmęty, kapitanie nieugięty, bo ty w sercu miłość masz. I każdemu z nas ją dasz. Wiara, odwaga, radość z istnienia… Niech ci się kochanie to nigdy nie zmienia" - napisała na Instagramie. Dyrektor programowy Polsatu mógł liczyć też na pamięć przyjaciół. Paparazzi sfotografowali go, jak wracał do domu z bukietem kwiatów i balonami. Solenizant postanowił uczcić swój wyjątkowy dzień w niekonwencjonalny sposób. Zamiast zorganizować huczną imprezę, wybrał się z żoną na galę rozdania MocArtów radia RMF Classic, która odbyła się w Muzeum Polin w Warszawie.

Edward Miszczak zdradził przepis na udany związek. Jest bardzo prosty

W niedawnej rozmowie z portalem Jastrząb Post Edward Miszczak zdradził swoją receptę na udane małżeństwo. - Przepis to tylko miłość, miłość i miłość - stwierdził. Dyrektor programowy Polsatu odniósł się także, do krytyki, z którą często musi mierzyć się Anna Cieślak w związku z faktem, iż jest jego żoną. - Jest mi przykro, kiedy płaci moje rachunki, bo zdarza się, że jak ktoś ma ze mną problem, to próbuje zrealizować to przy pomocy mojej żony. Czasami takie przykre sytuacje się zdarzają, ale generalnie myślimy o tym pozytywnie- ujawnił Miszczak.