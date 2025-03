W październiku ubiegłego roku prokuratura zatrzymała dziesięć osób i postawiła im zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy m.in. organizowania nielegalnych gier hazardowych. Jednym z zatrzymanych był Kamil L. znany w sieci jako Budda, który wyszedł z aresztu 23 grudnia. 18 marca Przegląd Sportowy, powołując się na informację uzyskaną w prokuraturze, przekazał, że z aresztu zwolnieni zostali również Tomasz C., Adam U. oraz Bartłomiej G.

Trzy kolejne osoby zwolnione z aresztu w "sprawie Buddy"

Jeszcze w styczniu tego roku prokuratura informowała, że wobec Tomasza C., Adama U. oraz Bartłomieja G. areszt został przedłużony na kolejne trzy miesiące, czyli do 14 kwietnia tego roku. Teraz prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska w rozmowie z Przeglądem Sportowym przekazała, że wobec wymienionych mężczyzn sąd zastosował areszt warunkowy. Konieczne jest poręczenie majątkowe w wysokości dwóch mln zł płatnych w terminie 14 dni. Oznacza to, że na wolność mogą wyjść miesiąc wcześniej, niż początkowo zakładano.

Prokuratura zatrzymała kolejne osoby w związku z tą samą sprawą

Przypomnijmy, że 5 marca prokuratura informowała o zatrzymaniu kolejnych dziesięciu osób, wśród których byli m.in. influencerzy i dziennikarze motoryzacyjni. Na liście zatrzymanych znaleźli się Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C. "Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Wobec wymienionych osób nie podjęto decyzji o tymczasowym aresztowaniu. "Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z pozostałymi osobami" - przekazano.