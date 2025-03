Daria Ładocha zaczęła prowadzić popularną "Azję Express" od czwartej edycji show, gdy zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak. Prezenterka prędko podbiła serca widzów i wraz z uczestnikami każdego z sezonów bawiła i uczyła oglądających program. Choć dla wielu może to okazać się zaskoczeniem, zakończona w listopadzie 2024 roku edycja była ostatnią, w której mogliśmy zobaczyć Ładochę. Prowadząca poinformowała właśnie, że żegna się z "Azją Express".

Daria Ładocha odchodzi z "Azji Express". "Czas na moje kolejne 'wyspy szczęśliwe'"

Informację o odejściu z programu przekazała sama prezenterka. 18 marca opublikowała na Instagramie przejmujący post, do którego dorzuciła serię zdjęć z planu "Azji Express". "Czas na nowe przygody i wyzwania. Na rozwój i wsparcie dla kobiet i nastolatków. Pracuję właśnie nad nowymi projektami, o których opowiem Wam już wkrótce" - zaczęła Ładocha, po czym przeszła do wspominek związanych z programem. "Przeprowadziłam 48 osób przez siedem krajów na różnych kontynentach. Moi uczestnicy wraz ze mną przełamywali swoje bariery i wychodzili ze strefy komfortu. Śmialiśmy się i płakaliśmy. Trzem parom miałam zaszczyt powiedzieć o zwycięstwie programu - że jako pierwsi ukończyli wyścig. Wyścig nie tylko z czasem, ale również z samym sobą. Bo wspólnie z tymi 24 parami wiemy, że każdy z nas zwyciężył w swoim własnym prywatnym wyścigu" - opisała dokładnie gwiazda.

Czas na moje kolejne 'wyspy szczęśliwe' a program 'Azja Express' jak i karawana muszą iść dalej... Do zobaczenia na szlaku

- podsumowała Daria, oznaczając poniżej wszystkich dotychczasowych uczestników oraz osoby odpowiedzialne za produkcję show.

Internauci reagują na decyzję Darii Ładochy. "Będzie nam ciebie brakować"

Fani i znajomi Ładochy prędko po udostępnieniu przez nią wpisu ruszyli do sekcji komentarzy, by podzielić się z prezenterką miłymi słowami. "Szczęśliwej podróży Dario na nowej ścieżce życia. Niech Ci się darzy, wspieram i trzymam za ciebie kciuki", "Szkoda. Prowadziła pani ten program z wielkim szacunkiem do miejsc i uczestników. Wyważone zachowania aż miło było oglądać. Dziękuję za te sezony", "Będzie nam ciebie brakować. Leć dalej kochana" - możemy przeczytać pośród wpisów. Komentarz pod postem Darii zamieścili przy tym także m.in. Mandaryna, Jessica Mercedes oraz mąż Andziaks Luka.