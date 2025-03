Joanna Koroniewska tworzy od wielu lat zgrane i medialne małżeństwo z Maciejem Dowborem. Dotychczasowo jej ukochany spełniał się pracując w mediach - m.in. prowadząc "Dzień dobry TVN" oraz "You Can Dance", podczas gdy aktorka wspierała go z boku. Wkrótce się to zmieni. 18 marca TVN potwierdził, że już w kwietniu Koroniewska zasili szeregi stacji i zacznie prowadzić całkiem nowy program - "Zróbmy sobie dom". Co dokładnie wiemy na jego temat?

REKLAMA

Zobacz wideo Nie mają litości dla Joanny Koroniewskiej w sieci. Maciej Dowbor zauważa ważną rzecz

Joanna Koroniewska wraca do telewizji. Tak będzie wyglądało "Zróbmy sobie dom"

Według informacji przekazanych przez stację show będzie polską adaptacją belgijskiego formatu "Home Made Home". Wystąpi w nim dziewięć par, które będą rywalizować o zdobycie upragnionego własnego domu. By wygrać nieruchomość wartą ponad milion złotych, uczestnicy będą wykonywać różne zadania, przy czym oceniać ich będzie sztab jurorski. W jego składzie zobaczymy specjalistów od remontów oraz nieruchomości - Wieśka Skibę, Annę Błaszczyk oraz Dawida Małychę.

TVN podał, że premiera "Zróbmy sobie dom" została zaplanowana już na 21 kwietnia - w Wielkanocny Poniedziałek na godzinę 19.45. Kolejne odcinki będą emitowane w każdy poniedziałek o 20.55. Zamierzacie oglądać nowy program? Dajcie znać w ankiecie u dołu strony!

Joanna Koroniewska aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Niedawno ujawniła tam twarze hejterek

Choć Koroniewska ma dużo wspólnego z tradycyjnymi mediami, wiele czasu spędza również w mediach społecznościowych, gdzie chętnie udostępnia z Dowborem śmieszne filmiki i materiały. Działalność na Instagramie wiąże się jednak ze stycznością z różnymi odbiorcami, w tym hejterami, którzy często starają się wbić szpilę aktorce. Koroniewska nie pozostaje im jednak dłużna. W opublikowanym 17 marca poście gwiazda postanowiła zapozować w pełnym makijażu, udostępniając przy tym komentarze niektórych hejterek wraz z ich nickami i zdjęciami profilowymi. To właśnie te osoby pisały wcześniej Joannie, by m.in. "koniecznie się wymalowała, bo ludzi straszy". "Te osoby, które piszą te mocne komentarze, często są mamami, ojcami, babciami etc. Piękny przykład dla młodszego pokolenia. Ja polecam coś zgoła innego - po prostu żyj i daj żyć innym!" - napisała pod zdjęciami Koroniewska.