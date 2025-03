Po ukończeniu Akademii Teatralnej w 2012 roku Aleksandra Domańska prężnie rozwijała aktorską karierę. Do jej najgłośniejszych ról należą m.in. te w filmach "Drogówka", "Nieznajomi" czy "Podatek od miłości". Popularność zyskała także dzięki serialom "O mnie się nie martw", "W rytmie serca" oraz emitowanym do 2023 roku "Mecenas Porada", w którym wcielała się w postać tytułowej prawniczki. W ostatnim czasie jednak jej kariera mocno zwolniła. - Zawodowo? Jestem w d***e. No tak, zawodowo rzeczywiście zapłaciłam za to... - powiedziała Domańska w programie Kuby Wojewódzkiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Z serialem związana jest od lat

Aleksandra Domańska mówi otwarcie o sytuacji zawodowej

Aleksandra Domańska pojawiła się w odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego, którego emisja została zaplanowana na wtorek 18 marca. Temat jej pracy Wojewódzki poruszył w nawiązaniu do tego, że w ostatnim czasie w dużej mierze wycofała się z życia medialnego. Domańska przyznała mu rację. - Podjęłam kilka decyzji z poziomu strachu - wyznała. W dalszej części rozmowy Wojewódzki zapytał aktorkę, gdzie w takim razie jest zawodowo, na co Domańska odparła szczerze, że jej kariera filmowa obecnie się nie rozwija. - To jest cena? - dopytywał dziennikarz.

Wydaje mi się, że tak, że to jest cena, którą zapłaciłam i długo nad tym myślałam i procesowałam to, to nie było łatwe, aczkolwiek biorę to na klatę

- odpowiedziała Aleksandra Domańska.

Aleksandra Domańska nie zdołała powiedzieć wszystkiego w programie

Jeszcze przed emisją odcinka Aleksandra Domańska na InstaStories odniosła się do swojego wywiadu na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Jak przyznała, nie o wszystkim zdołała opowiedzieć w programie. Aktorka odniosła się m.in. do tego, jak zmieniła się jej sytuacja zawodowa po urodzeniu syna Ariela, który przyszedł na świat w 2021 roku. - Kilka razy w pracy moje granice zostały bardzo mocno przekroczone, mimo że umowy były jasne, czarno na białym. I pierwszy raz, bo było to po urodzeniu dziecka, miałam w sobie siłę, żeby jednak egzekwować jakieś ustalenia. To też jest moje zwycięstwo - powiedziała. Dodała także, że po tym, jak została mamą, pracowała na dwóch planach. - Jeden serial, który był totalnie przekraczający, i film, na którym też byłam (...) 12, 13 godzin poza domem. Ale tam nie było problemu. Nawet reżyser później napisał mi, że nie wyobraża sobie już pracować bez kobiety karmiącej. Wydaje mi się, że życie samo weryfikuje - przyznała.

Aleksandra Domańska w ostatnim czasie w dużym stopniu skupia się przede wszystkim na karierze influencerki. Tę kwestię poruszyła w rozmowie z Plotkiem w 2023 roku. - Moja kariera prężnie rozwija się na Instagramie i na tym chcę się skupić, ponieważ jest to spełnienie moich marzeń o niezależności i kreatywności. Bardzo się tam spełniam, mam szerokie pole do popisu. Żebym teraz wróciła na plan, przekonałby mnie tylko świetny scenariusz. Życiowo jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być - mówiła nam aktorka.