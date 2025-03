W 2008 roku Agata Kulesza pokonała bardziej doświadczoną w tańcu Natalię Lesz i zgarnęła Kryształową Kulę. W najnowszej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim wróciła wspomnieniami do swoich występów na parkiecie. Aktorka śledziła ostatnie edycje i zauważyła, że program bardzo zmienił się w ostatnich latach. - Trudno powiedzieć, że to jest program tylko i wyłącznie o tańcu. Był moment, kiedy to był tylko taki show i było mało "linijek" tańca. Teraz jest lepiej i uważam, że ostatnia edycja była naprawdę bardzo dobra. Ale tak, to program o ludziach. Są filmiki, w których opowiada się o sobie i o tym, jak się trenuje, i te filmiki mają ogromny wpływ na głosowanie ludzi - tłumaczyła. W pewnym momencie rozmowa zeszła na Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że Kulesza widziała jego ostatni taniec. Co o nim sądzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Ibisz nie chce być uczestnikiem "TzG". Co za słowa o Kurzajewskim!

Agata Kulesza ma radę dla Macieja Kurzajewskiego

W wywiadzie aktora otwarcie przyznała, że nie widziała filmiku dziennikarza, który puszczany był przed ostatnim występem, ale widziała jego taniec. - Nie wiem, dlaczego odpadł. Rozumiem, że jest teraz bohaterem portali plotkarskich. Jeśli to z tego powodu, to trzeba to przeczekać, nic się tu nie zrobi na siłę - wyznała. Nie tylko Kulesza podejrzewa, że właśnie to mogło być przyczyną odpadnięcia Kurzajewskiego. Takiego zdania jest również Marta Rodzik, ekspertka od wizerunku. "Pamiętajmy o tym, że nie każdy musi mieć doskonałe umiejętności taneczne, tym bardziej na początku programu. Widzowie głosują na pary nie tylko ze względu za wykonany taniec, ale też ze względu na sympatię. (...) Ludzie często oceniają kogoś przez pryzmat tego, co działo się ostatnio w jego życiu. Doskonale widać to po komentarzach w mediach społecznościowych" - mówiła w rozmowie z nami.

Maciej Kurzajewski nie cieszył się sympatią widzów?

W tej samej rozmowie Marta Rodzik zwróciła również uwagę na specyfikę "Tańca z gwiazdami", w którym liczą się przede wszystkim emocje i sympatia widzów. "'Taniec z gwiazdami' to program rozrywkowy. Ma dostarczać emocji. Im większe są te emocje, tym większa jest oglądalność. Były pary, które miały mniejsze umiejętności taneczne niż pan Maciej Kurzajewski, jednak zostały w programie. To sympatia widzów zdecydowała" - przyznała.