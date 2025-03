Aneta Glam 13 marca ogłosiła, że rozstała się z wieloletnim partnerem. "Mimo że nadal się kochamy i szanujemy, to oboje poszliśmy w inne drogi. Ja i George 31 grudnia postanowiliśmy się rozstać. Było to szokiem dla nas" - przekazała portalowi Party.pl. Gwiazda "Żon Miami" nie ma zamiaru jednak lamentować i zamieszkała w willi w Palm Beach. Oceniła, że to najlepsze miejsce do życia. Skomentowała wybór Rubików, którzy kupili apartament w Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Glam pokazała ogromną łódź swojego partnera. Luksus to mało powiedziane

Aneta Glam przeprowadziła się do Palm Beach. Uderzyła w Rubików

Obecnie celebrytka mieszka w Palm Beach. Jej willa znajduje się bardzo blisko posiadłości Mar-a-Lago należącej do Donalda Trumpa. Aneta Glam odwiedziła nieruchomość prezydenta USA, pokazując fanom, jak wygląda luksusowe miejsce. Przy okazji postanowiła podzielić się z obserwatorami opinią na temat tego, gdzie najlepiej zamieszkać na Florydzie. "Palm Beach to najlepsze miejsce to życia teraz. Top. Miami jest tylko na imprezy i krótkie wakacje, natomiast Palm Beach na stabilne życie i biznesy" - oceniła, a następnie pokusiła się o kilka argumentów, które popierały jej tezę. "Problem na południu Florydy jest taki, że w razie huraganu ewakuacja jest tragiczna. Jest tylko jedna droga, która nawet w codziennych warunkach jest zakorkowana, a w przypadku ewakuacji po prostu jesteś zablokowany. Nie polecam w ogóle. Im bardziej na północ, tym bezpieczniej i niepowodziowo" - stwierdziła Glam.

Następnie pokazała mapę, oznaczając na niej rejony "dla ludzi z pieniędzmi", "blokowiska, dla tych, którzy chcieli tu zamieszkać, ale nie mieli pieniędzy" oraz obszar typowo "imprezowy na wakacje". Jedna z obserwatorek zapytała, czy w "Rubiki są w tych blokach?". "Rubiki są na południu, tam gdzie powodzie. Oni powinni tu się przeprowadzić, gdzie ja mieszkam. Dużo bardziej ich styl" - odpowiedziała gwiazda. "Oni tak blisko wody... Trochę strach. Pewnie kwestie finansowe, dlatego tam kupili..." - dopytywała użytkowniczka Instagrama. Aneta Glam ma swoją teorię w tej kwestii.

Albo nie znali, więc kupili tam. (...) Nie znali po prostu północnych rejonów. (...) Tak jak większość Polaków, która nie zna jeszcze tych rejonów. Błąd. Miami w Polsce zostało wypromowane przez "Żony Miami" i wszyscy tam pojechali

- napisała, dodając, że ona teraz "Palm Beach pokaże i wypromuje. "Zupełnie inny poziom. Kilka szczebelków wzwyż" - podsumowała.

Aneta Glam jeszcze niedawno odwiedziła apartament Rubików

W maju zeszłego roku gwiazda "Żon Miami" udała się w odwiedziny do Rubików. Aneta Glam rozpływała się wówczas nad apartamentem zakupionym przez małżonków. "Hejterzy niech sobie hejtują i marzą, bo tutaj sam taras ma 40 metrów. I to jaki" - pisała wówczas celebrytka. Agata Rubik ugościła przyjaciółkę pierogami. "Mamy dzisiaj pięknego gościa. Przyjechała do nas Aneta. Zawsze to ona nas zaprasza do ekskluzywnych restauracji, a dzisiaj my ją gościmy domowym jedzeniem" - relacjonowała żona dyrygenta.