Ten wpis nie uspokoi fanów Justina Biebera. "Jakbym tonął"

Już od dłuższego czas fani Justina Biebera martwią się o jego stan psychiczny. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje a kryzysie w jego małżeństwie, czy rzekomych problemach z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Ostatnio wokalista napisał wprost, jak się czuje. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym wyjawił, że zmaga się z syndromem oszusta, czyli zjawiskiem psychologicznym, które objawia się brakiem wiary we własne kompetencje. "Ludzie całe życie mówili mi ‘Wow! Justin, zasłużyłeś na to’, a ja czułem się niegodny. Czułem się jak oszust (...) Gdy ktoś mówił mi, że na coś zasługuję, czułem się, jakbym był cwany. Gdyby tylko ludzie mogli poznać moje myśli. Wspominam o tym, żeby powiedzieć, że jeśli też się tak czujesz - witaj w klubie. Ja zdecydowanie czuje się niewystarczający przez większość czasu" - podkreślił. Wokaliście znowu zebrało się na zwierzenia.

Zobacz wideo Hailey pokazała, jak świętowali urodziny Justina Biebera

Justin Bieber rozlicza się z dzieciństwem. "Czułem się, jakbym tonął w braku bezpieczeństwa"

W najnowszej publikacji na Instagramie Justin Bieber postanowił zwrócić się do samego siebie sprzed lat i publicznie rozliczyć z czasami dzieciństwa. Bieber zaczął karierę jeszcze jako mały chłopiec, więc dorastał w trudnych realiach show-biznesu. Wielokrotnie podkreślał, że nie było to dla niego łatwe i, mimo że było wokół niego wielu ludzi, to czuł się bardzo samotny. Wokalista opowiedział, o jednej z sytuacji z dzieciństwa, która bardzo wpłynęła na jego obecne życie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiono mi, żebym nie nienawidził. Ale to sprawiło, że poczułem, że nie wolno mi czuć nienawiści, więc nikomu nie powiedziałem, że ją czuję" - czytamy we wpisie. Bieber podkreślił, że bardzo długo tłumił w sobie negatywne uczucia, co było dla niego destrukcyjne.

To sprawiło, że czułem się, jakbym tonął w poczuciu braku bezpieczeństwa. Myślę, że możemy uwolnić się od nienawiści tylko wtedy, gdy najpierw przyznamy, że ona istnieje. Jak moglibyśmy nie czuć nienawiści z powodu wszystkich krzywd, których doświadczyliśmy?

- napisał.

Fani związku Biebera i Gomez nie odpuszczają. Hailey znowu w ogniu krytyki

Fani Justina Biebera uważają, że jego słabego stanu psychicznego z pewnością nie polepsza, to, że jego była partnerka Selena Gomez jest po uszy zakochana w Bennym Blanco, który swego czasu był jego producentem. Wokalistka cieszy się kolejnymi sukcesami. Ostatnio brylowała ze swoim partnerem na Oscarach. Tymczasem fani związku Biebera doszukują się kolejnych sensacji. Niedawno na TikToku pojawiła się informacja, że Hailey Bieber miała polubić wideo, które stawia w złym świetle Selenę Gomez i jej narzeczonego. Od razu zaczęto odgrzewać dawną narrację, że Hailey ma obsesje na punkcie byłej partnerki swojego ukochanego. Kwestia "polubienia" niefortunnego filmiku szybko się jednak wyjaśniła. Więcej przeczytasz tutaj: Niewiarygodne, co miała zrobić Hailey Bieber wobec Gomez. Jej rzecznik już zabrał głos

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.