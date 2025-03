16 marca Jakub Wątor opublikował na swoim kanale YouTube materiał wideo, w którym poddał analizie medialną działalność Marianny Schreiber. Dziennikarz zarzucił celebrytce manipulację faktami dotyczącymi poznania męża, podważył prawdziwość informacji o wykształceniu Schreiber, a także nieścisłości w kwestiach rodzinnych. Celebrytka w rozmowie z Plotkiem odniosła się już do całego materiału, nie szczędząc słów krytyki (całość przeczytasz TUTAJ). Na tym publiczna batalia pomiędzy dwojgiem się nie kończy. Wątor rzucił właśnie nowe światło na wyjaśnienia Schreiber.

Jakub Wątor reaguje na odpowiedź Marianny Schreiber dot. jego filmu

Wygląda na to, że to dopiero początek konfrontacji Jakuba Wątora z Marianną Schreiber. Dziennikarz na X opublikował wpis, który wskazuje na to, że ten zdążył już zapoznać się z wyjaśnieniami celebrytki na temat kwestii omówionych w materiale na Youtube. "Ach, Marianna Schreiber 'odpowiedziała' na mój film w rozmowie z Plotkiem. I jest to odpowiedź godna Marianny w swej standardowej formie" - zaczął Wątor.

Przypomnijmy, że Schreiber w rozmowie z Plotkiem szczegółowo opowiedziała, w jaki sposób przed laty poznała swojego przyszłego męża. - Mąż prowadził księgarnię z jednym z kolegów. Po śmierci taty - zabrał po nim książki, które tata miał w domu. Też mam na to dokumenty - wyznała. Wątor dostrzegł, że celebrytka "udowadnia tylko, że jej mąż Łukasz był antykwariuszem", choć ten w żadnym momencie filmu tego nie negował.

Jakub Wątor punktuje Mariannę Schreiber. "Standard, czyli robienie z siebie ofiary"

Kuba Wątor dodał także, że Schreiber w rozmowie z redakcją Plotka broniła się à propos studiów, wskazując, że "nigdy nic nie ukradła, nikt jej nie załatwił'. Wątor podkreślił , że wcale tak nie mówił, a było wręcz przeciwnie, bo w tej kwestii wypowiadał się w superlatywach. "Pochwaliłem ją za talent" - dodał. Więcej wypowiedzi Marianny możecie znaleźć TUTAJ. Dziennikarz zarzucił także celebrytce hipokryzję oraz to, że stawia się w pozycji ofiary. "No a te inne przykłady hipokryzji to były tylko takie, wiecie, żarty Marianny. Poza tym standard, czyli robienie z siebie ofiary. A poza tym zablokowała komentarze pod tweetem, w którym się do mojego filmu odnosi" - podsumował Wątor.